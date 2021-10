Adagio Therapeutics kündigt neue Daten über Potenzial von ADG20 zur Behandlung und Prävention von COVID-19 an

Daten werden bei der IDWeek 2021 und der 19. Annual Discovery on Target-Konferenz präsentiert

WALTHAM, Mass., Sept. 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adagio Therapeutics, Inc., (Nasdaq: ADGI), ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung antikörperbasierter Lösungen für Infektionskrankheiten mit Pandemiepotenzial konzentriert, hat heute neue Daten aus seinem COVID-19-Antikörperprogramm angekündigt. Bei der IDWeek 2021 der Infectious Diseases Society of America, die vom 29. September bis zum 3. Oktober 2021 stattfindet, sollen in vier Postersessions aktualisierte Daten präsentiert werden, die im Rahmen der laufenden Phase-I-Studie zu ADG20 bei gesunden Studienteilnehmern über sechs Monate gesammelt wurden, sowie Daten zur Validierung der Auswahl der intramuskulären (i.m.) 300-mg-Dosis, die als Einzelinjektion verabreicht wird und in den laufenden weltweiten klinischen Phase-II/III-Studien zur Behandlung (STAMP) und Prävention (EVADE) evaluiert wird. Darüber hinaus wird Laura Walker, Ph.D. und Chief Scientific Officer von Adagio, im Rahmen einer mündlichen Präsentation bei der 19. Annual Discovery on Target-Konferenz am 30. September 2021 einen Teil der Phase-I-Daten zu ADG20 sowie Hintergrundinformationen zur Identifizierung und Optimierung dieses differenzierten klinischen Antikörperkandidaten vorstellen.

„Die aussagekräftigen Sicherheits- und pharmakokinetischen Daten aus unserer Phase-I-Studie sind ermutigend und unterstreichen den potenziellen Nutzen eines Antikörpers wie ADG20, der auf Wirksamkeit, eine umfassende Neutralisationswirkung und die Verabreichung als i.m. Einzelinjektion ausgelegt ist, für Personen mit COVID-19 oder mit COVID-19-Risiko“, so Lynn Connolly, M.D., Ph.D., Chief Medical Officer von Adagio. „Dank der Phase-I-Daten in Kombination mit unserer Dosisauswahlstrategie, die auf unserem innovativen Modellierungsansatz beruht, konnten wir unsere Zulassungsstudien zu ADG20 bei der Behandlung und Prävention von COVID-19 einleiten und voranbringen. Wir gehen davon aus, dass diese Daten den Antrag auf eine Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) im ersten Quartal 2022 unterstützen werden, wodurch wir Patienten eine wichtige Behandlungsoption bieten könnten.“