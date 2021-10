Corporate News vom 30. September 2021 HMS Bergbau AG: Starkes Halbjahresergebnis 2021 in herausforderndem Marktumfeld

DGAP-News: HMS Bergbau AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Sonstiges HMS Bergbau AG: Starkes Halbjahresergebnis 2021 in herausforderndem Marktumfeld 30.09.2021 / 11:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Gesamtleistung 1HJ 2021: +27,3% auf EUR 164,9 Mio.

- EBITDA 1HJ 2021: TEUR 944 nach TEUR 552 im 1HJ 2020

- 24,7 Prozent Eigenkapitalquote zum 30. Juni 2021

- 2021: HMS Bergbau AG erneut als CO 2 freundliches Unternehmen zertifiziert

- Positiver Gesamtausblick

Berlin, 30. September 2021: Die HMS Bergbau AG, ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und vermarktungsunternehmen aus Deutschland, hat heute ihren Halbjahresbericht 2021 veröffentlicht.

In einem pandemischen Marktumfeld, welches durch international erfolgreiche Impfkampagnen und starke globale Konjunkturerholungseffekte gekennzeichnet war, entwickelte sich auch die Rohstoffnachfrage positiv. Damit stieg das Preisniveau von Rohstoffen in den ersten acht Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2021, teilweise auf neue Rekordhöhen, kontinuierlich an.

In diesem herausfordernden Marktumfeld konnten wir als internationaler Rohstoffhändler unsere Handelsaktivitäten in den Rohstoffen Kohle, Metallerze, Lithium, Beryllium sowie im Zement- und Düngemittelbereich im 1. Halbjahr 2021 weiter ausbauen. Gleichzeitig stärkten wir das von der HMS Bergbau AG betriebene Handelsgeschäft in Asien und Afrika. Hier setzte der Konzern erneut über 90 Prozent der gehandelten Mengen um.

Insgesamt konnte die Gesamtleistung des Konzerns in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 27,3 Prozent deutlich gesteigert werden. Neben dem Umsatzanstieg von EUR 35,4 Mio. auf rund EUR 164,9 Mio., der sowohl aus Mengen- als auch aus Preissteigerungen resultierte, konnte auch die Ertragslage verbessert werden. So belief sich das EBITDA im ersten Halbjahr 2021 auf rund TEUR 944, nach TEUR 552 im ersten Halbjahr 2020. Die Eigenkapitalquote belief sich zum 30. Juni 2021 auf solide 24,7 Prozent.