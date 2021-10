Royal Dutch Shell trennt sich von seinen Permian-Aktivitäten in den USA. Käufer ist ConocoPhilips, der Kaufpreis liegt bei 9,5 Milliarden Dollar. Der Buchgewinn für Shell dürfte bei 2,4 Milliarden Dollar bis 2,6 Milliarden Dollar liegen, so die Schätzungen der Analysten von Independent Research. Der Erlös soll teils an die Aktionäre gehen, sei es als Dividende oder durch Aktienrückkäufe.Insgesamt werten die Analysten die ...