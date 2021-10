Parkway hat einen sehr interessanten Weg eingeschlagen. MD Bahay Oczakmak erläutert die großen Zukunftspläne im Gespräch mit GOLDINVEST.de

Parkway Corporate (WKN A1JH27 / ASX PWN) hat sich unter der Führung des jungen MD Bahay Oczakmak in weniger als zwei Jahren als Ernst zu nehmender Player im wachsenden Markt für Industrie-Abwässer positioniert. Das Unternehmen ist von einem auf 30 Mitarbeiter gewachsen und bietet mittlerweile in ganz Australien Services und Produkte rund um Abwasserprobleme seiner Kunden an - angefangen von einfachen Standardanfragen bis hin zu komplexen Lösungen einschließlich seiner membranbasierten „Next Generation Technologie“. Der besondere Fokus liegt nach zwei Übernahmen jetzt auf der Bergbaubranche.

Wir konnten Bahay für ein Gespräch gewinnen und mit ihm über die jüngsten Entwicklungen bei Parkway sowie seine Pläne für die Zukunft des Unternehmens sprechen.