Safran, Hersteller von Software für Risikobewertung und Projektmanagement, wird von der JDM Technology Group übernommen

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Stavanger, Norwegen (ots/PRNewswire) - JDM Technology Group (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3305920-1&h=2946998353&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3305920-1%26h%3D4196461775%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fjdmtechnologygroup.com%252F%26a%3DJDM%2BTechnology%2BGroup&a=JDM+Technology+Group) ,eine globale Gruppe von führenden Softwareanbietern für die Architektur-,Ingenieur-, Bau-, Wartungs- und Betriebsindustrie, gab heute die Übernahme desin Stavanger, Norwegen, ansässigen Unternehmens Safran Holding AS (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3305920-1&h=2099453720&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3305920-1%26h%3D221064070%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.safran.com%252F%26a%3DSafran%2BHolding%2BAS&a=Safran+Holding+AS) , einesHerstellers von Risiko-, Projekt- und Portfoliomanagement-Software für dieBauindustrie und die gebaute Umwelt, bekannt.Die erstklassige Software von Safran ermöglicht Unternehmen die präzise Planungund Ausführung komplexer Projekte in den Bereichen Öl und Gas, Maschinenbau undBauwesen, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Versorgungsunternehmen undöffentlicher Sektor. Safran verfügt über Niederlassungen in New York, London undOslo, ein internationales Vertriebsteam im Vereinigten Königreich und ein Netzvon Partnern und Wiederverkäufern.Der Mehrheitsaktionär Progressus, ein PE-Fonds, der 2012 in Safran investierte,unterstützte das Unternehmen und seine Strategie zur Erweiterung seinesSoftwareportfolios, zur Vergrößerung seiner geografischen Präsenz und zurDiversifizierung in Branchen außerhalb des Öl- und Gassektors.In einer Erklärung zur Transaktion sagte Richard Wood, CEO von Safran: "Safranwächst immer weiter und bring immer mehr SaaS-Produkte auf den Markt. Wir habenerkannt, dass die JDM Technology Group die notwendigen Ressourcen undErfahrungen mitbringt, um diesen Weg zu beschleunigen. Wir freuen uns daher sehrüber die Möglichkeit, uns JDM anzuschließen und Teil eines globalenSoftwarekonzerns mit so großer Kompetenz, Erfahrung und Reichweite in unserenZielmärkten zu werden." Wood wird seine Rolle als CEO auch nach der Übernahmeweiter ausüben.Safran wird sich einer wachsenden Gruppe von branchenführendenSoftwareherstellern innerhalb der JDM Technology Group anschließen. Die JDMTechnology Group ist bekannt für ihre Kundenorientierung und ihr Engagement beider Entwicklung außergewöhnlicher Software für die gebaute Umwelt und hat seit2004 zahlreiche Unternehmen übernommen. Sie verfügt über eine bewährte Strategiezur Integration übernommener Unternehmen in ihre bestehende Infrastruktur.