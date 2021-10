Nachhaltigkeit und bewusstes Einkaufen - Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Themen Nachhaltigkeit, gesündere Ernährung und Lebensweise

beginnen bereits beim Einkauf von Produkten des täglichen Bedarfs. Wer hier

bewusster seinen Einkauf vornimmt, kann einen sehr großen Beitrag für den

Umweltschutz, aber auch für die eigene Gesundheit leisten.



Die Forschungsgruppe g/d/p hat im Rahmen einer repräsentativen Online-Befragung

1.046 Menschen im Alter von 16-70 Jahren zu verschiedenen Nachhaltigkeits- und

Einkaufsaspekten befragt. Der Fokus lag auf der Einschätzung des eigenen

zukünftigen Verhaltens beim Einkaufen.





Es zeigt sich, dass über die Hälfte der Befragten (57%) zukünftig beim Einkaufenregelmäßig oder häufig auf Nachhaltigkeit achten möchte.Zum nachhaltigen Einkaufen gehört z.B., dass 65% der Befragten aufSchadstofffreiheit bei Lebensmitteln achten, bei Körperpflegeprodukten sind es60%. Dabei sind Frauen und ältere Befragte besonders sensibel bzgl. Schadstoffeund Mikroplastik bei Körperpflegeprodukten.72% aller Befragten halten einen schonenden Umgang mit Ressourcen und mit derUmwelt für wichtig.Z.B. haben 61% der Frauen großes Interesse an unverpackten Produkten, beiMännern beträgt der Anteil der Interessenten 53%. Am größten ist das Interessebei Befragten der Generation Z (73%) sowie in Haushalten mit zwei oder mehrKindern (72%). Auch jeder zweite Baby Boomer zeigt Interesse an unverpacktenProdukten.Auch das Thema "Gesunde Ernährung" wird immer wichtiger für den Einkauf, sobewertet z.B. jeder zweite Befragte die Lebensmittelampel "Nutri-Score" als Füralle Generationen können unverpackte Produkte ein Motivator sein einenEinkaufsmarkt aufzusuchen. Für alle Generationen können unverpackte Produkte einMotivator sein einen Einkaufsmarkt aufzusuchen.Doch was genau bedeutet Nachhaltigkeit beim Einkaufen und was spielt wirklichdie entscheidende Rolle für die Kaufentscheidung? Und welche Unterschiede gibtes zwischen den Generationen?In unserer Studie bieten wir Ihnen kostenlos zielgruppenspezifische Insights zumThema "Nachhaltigkeit und bewusstes Einkaufen 2021".