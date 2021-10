Hamburg (ots) - Nichts kann die Welt zu einem besseren Ort machen - dafür wirbtÖkostrompionier LichtBlick im Rahmen einer neuen Kampagne(https://www.lichtblick.de/presse/nichts-an-co2/) jetzt auch mit einemRiesenposter an der Elbe. Im Hamburger Hafen am Dock 11 von Blohm+Voss ziert absofort der Slogan "Alles kann. Nichts muss. Nichts an CO2" die mit 170 x 10Metern größte Werbefläche Europas. Damit unterstreicht das Hamburger Unternehmendie Dringlichkeit, jetzt etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen und denCO2-Ausstoß zu reduzieren.Pressekontakt:Anja Fricke, Communication Managerin, Tel. +49 151 41972957mailto:anja.fricke@lichtblick.de / LichtBlick SE, Zirkusweg 6, 20359 HamburgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/22265/5033858OTS: LichtBlick SE