Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 30.09.2021

Kursziel: 7,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu TubeSolar AG (ISIN: DE000A2PXQD4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 7,70 auf EUR 7,50.

Zusammenfassung:

Die jüngst mit Ascent Solar (ASTI) vereinbarte strategische Kooperation sichert TubeSolar langfristig die Lieferung großer Volumina an Dünnschicht-Photovoltaik-Folie für ihre Glasröhrenmodule. Sie beinhaltet den Aufbau einer gemeinsamen Produktionsstätte in Deutschland in einem Joint Venture (Anteil TubeSolar: 30%, Ascent Solar: 70%) sowie eine Kooperation zur Entwicklung von CIGS-Perowskit Tandem-Solarzellen. Diese Zellen zeichnen sich durch hohe Effizienz und niedrige Produktionskosten aus und haben daher in der Solarindustrie disruptives Potenzial, da die marktführenden monokristallinen Siliziumzellen immer näher an ihr praktisches Effizienzmaximum kommen. Nachdem sich TubeSolar im Januar mit $2,5 Mio. an ASTI beteiligt hat, stellt die Kooperationsvereinbarung die Grundlage für eine sichere zweite Lieferquelle von PV-Folie neben dem bisherigen europäischen Lieferanten dar. Im ersten Halbjahr hat TubeSolar wie erwartet noch keine Umsätze und einen Nettoverlust von EUR1,2 Mio. erzielt. Nach der Verzögerung der Modulzertifizierung haben wir unseren Investitions- und Finanzierungsplan etwas nach hinten geschoben. Die erwarteten Investitionskosten für den Aufbau des Joint Ventures mit Ascent Solar haben wir ebenfalls ins Modell eingearbeitet. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein Kursziel von EUR7,50 (bisher: EUR7,70). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.





First Berlin Equity Research has published a research update on TubeSolar AG (ISIN: DE000A2PXQD4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 7.70 to EUR 7.50.

Abstract:

The strategic cooperation recently agreed with Ascent Solar (ASTI) secures TubeSolar's long-term supply of large volumes of thin-film photovoltaic foils for its glass tube modules. It includes the establishment of a joint production facility in Germany in a joint venture (Tubesolar share: 30%, Ascent Solar: 70%) as well as a cooperation for the development of CIGS perovskite tandem solar cells. These cells are characterised by high efficiency and low production costs and therefore have disruptive potential in the solar industry, as the market-leading monocrystalline silicon cells are getting closer and closer to their practical maximum efficiency. Following TubeSolar's $2.5m investment in ASTI in January, the collaboration agreement provides the basis for a secure second source of PV foil supply alongside its existing European supplier. In the first half of the year, as expected, TubeSolar has not yet generated any revenues and has posted a net loss of EUR1.2m. Following the delay in module certification, we have pushed back our investment and financing plan somewhat. We have also incorporated the expected investment costs for setting up the joint venture with Ascent Solar into the model. An updated DCF model yields a price target of EUR7.50 (previously: EUR7.70). We confirm our Buy recommendation.

