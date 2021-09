BioNTech: Die Vorentscheidung steht heute an! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 30.09.2021, 11:48 | | 45 0 30.09.2021, 11:48 | Foto: www.anlegerverlag.de BioNTech konnte gestern den Sturzflug an der Nasdaq stoppen. Zwischen den Schlusskursen von Donnerstag- und Dienstagabend lagen satte 76 US-Dollar, was einem Minus von ca. 22 Prozent entspricht. Gestern konnte diese Talfahrt nun gestoppt, was insofern besonders ist, als dass der Abwärtssog im Bereich einer aus charttechnischer Sicht wichtigen Marke gebremst werden konnte. Damit bestehen nun Chancen auf eine baldige Aufwärtstrendwende… Denn BioNTech befindet sich derzeit im Bereich der Unterstützung zwischen 270 und 280 US-Dollar. In dieser Zone hatten sich die Kurse bereits Ende Juli einige Zeit aufgehalten, sodass hier vermutlich größeres Interesse unter den Anlegern vorherrscht. Es ist also durchaus möglich, dass BioNTech hier zur Ruhe kommt und dann neue Trends einleitet, zumal im vierten Quartal damit zu rechnen ist, dass BioNTech die Notfallzulassung für seinen Impfstoff für die Altersgruppe zwischen fünf und elf Jahren erhält. Fazit: Die Situation bei BioNTech ist hochspannend. Sollten Anleger jetzt schon wieder einsteigen? Wie weit kann es nach oben gehen? Und wie groß ist das Risiko? Angesichts der fesselnden Entwicklung haben wir die BioNTech-Aktie einmal genau unter die Lupe genommen und mögliche Szenarien skizziert. Diese Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

