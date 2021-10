Berlin (ots) -



- Kaffeebranche versucht, das schlechte Image von Kaffeekapseln durch Produkte

aus Bioplastik grün zu färben

- Kaffeekapseln aus Bioplastik sind unökologisch, dürfen nicht in der Biotonne

entsorgt werden und gefährden die Qualität des Kompostes

- 2019 wurden in Deutschland 3,4 Milliarden Kaffeekapseln verbraucht und

erzeugten 13.500 Tonnen Aluminium-, Plastik- und Papierabfälle

- DUH empfiehlt wiederbefüllbare Mehrwegkapseln, Aufbrühsysteme mit Dauerfilter

oder klassische Kaffeemaschinen



Anlässlich des Internationalen Tag des Kaffees am 1. Oktober warnen die Deutsche

Umwelthilfe (DUH) und die Bundesgütegemeinschaft Kompost (BGK) vor falschen

Umweltversprechungen zu biologisch abbaubaren Kaffeekapseln. Kaffee grammweise

zu verpacken ist ressourcenintensiv und klimaschädigend, ganz gleich in welchem

Material. Zudem weisen die Verbände auf gravierende Entsorgungsprobleme hin.

Kaffeekapseln aus Bioplastik dürfen nicht in der Biotonne entsorgt werden, weil

sie den Kompost mit Plastikresten verunreinigen können. Das Eintragsverbot

bestätigt der kürzlich vom Bundeskabinett beschlossene Entwurf der neuen

Bioabfallverordnung. Die Aussortierung der Kapseln aus dem Bioabfall und die

anschließende Verbrennung sind aufwendig und kostenintensiv.







als 'ökologisch', 'biologisch' oder 'kompostierbar' bewerben. Das ist gezieltes

Greenwashing und führt Kundinnen und Kunden hinters Licht. Denn fest steht:

Bioplastik bleibt Plastik! Vorhandene Ökobilanzen können bislang keine

gesamtökologischen Vorteile von Biokunststoffen im Vergleich zu Plastik aus

fossilem

landwirtschaftlicher Nutzpflanzen ist groß und der schnelle biologische Abbau

funktioniert meist nur im Labor, aber nicht in der Umwelt. Wir werden

zweifelhafte Werbeaussagen zu biologisch abbaubaren Kaffeekapseln prüfen und

gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten" , kündigt die Stellvertretende

DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz an.



Nach Berechnungen der DUH wurden 2019 in Deutschland insgesamt 3,4 Milliarden

Kaffeekapseln verbraucht und damit 13.500 Tonnen Aluminium-, Plastik- und

Papierabfälle erzeugt. Weil dieser Müllberg gegenüber einer steigenden Nachfrage

nach umweltfreundlichen Produkten nicht zu rechtfertigen ist, versuchen Anbieter

den Kapselwahnsinn zunehmend durch biologisch abbaubare Produkte aus

nachwachsenden Rohstoffen zu legitimieren. So werden vermeintlich biologisch

abbaubare Kapseln mit Slogans wie "Genuss für die Umwelt", "100 Prozent gutes Seite 2 ► Seite 1 von 2 Kaffee jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







"Es ist nicht akzeptabel, dass Kaffeeunternehmen ihre umweltschädlichen Kapselnals 'ökologisch', 'biologisch' oder 'kompostierbar' bewerben. Das ist gezieltesGreenwashing und führt Kundinnen und Kunden hinters Licht. Denn fest steht:Bioplastik bleibt Plastik! Vorhandene Ökobilanzen können bislang keinegesamtökologischen Vorteile von Biokunststoffen im Vergleich zu Plastik ausfossilem Rohöl belegen. Der ökologische Rucksack aus dem Anbaulandwirtschaftlicher Nutzpflanzen ist groß und der schnelle biologische Abbaufunktioniert meist nur im Labor, aber nicht in der Umwelt. Wir werdenzweifelhafte Werbeaussagen zu biologisch abbaubaren Kaffeekapseln prüfen undgegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten" , kündigt die StellvertretendeDUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz an.Nach Berechnungen der DUH wurden 2019 in Deutschland insgesamt 3,4 MilliardenKaffeekapseln verbraucht und damit 13.500 Tonnen Aluminium-, Plastik- undPapierabfälle erzeugt. Weil dieser Müllberg gegenüber einer steigenden Nachfragenach umweltfreundlichen Produkten nicht zu rechtfertigen ist, versuchen Anbieterden Kapselwahnsinn zunehmend durch biologisch abbaubare Produkte ausnachwachsenden Rohstoffen zu legitimieren. So werden vermeintlich biologischabbaubare Kapseln mit Slogans wie "Genuss für die Umwelt", "100 Prozent gutes