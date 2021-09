Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) sieht mögliche Anzeichen für eine 'grüne Blase' am Finanzmarkt und zieht Parallelen zu früheren Spekulationsblasen. Doch es gibt auch Kritik an dem BIZ-Beitrag.

In ihrem jüngsten Quartalsbericht warnt die BIZ, besser bekannt als Notenbank der Notenbanken, vor einer möglichen 'grünen Blase' am Finanzmarkt. Bei dem BIZ-Dokument handelt es sich jedoch lediglich um ein zweiseitiges Arbeitspapier und nicht, wie einige Medien berichten, um eine umfangreiche Studie. Außerdem spiegeln die in dem Beitrag geäußerten Meinungen der Autoren "nicht unbedingt die Ansichten der BIZ wider", heißt es.

Weltweiter Boom nachhaltiger Assets