Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Wechsel in Führungsetage von Traton werten Anleger negativ Der abrupte Wechsel an der Traton-Spitze hat Anlegern des Lkw-Bauers am Donnerstag nicht geschmeckt. Die Papiere nahmen gegen Mittag mit minus 1,4 Prozent auf 22,10 Euro wieder Kurs auf ihr vor gut einer Woche erreichtes Tief seit November 2020. …