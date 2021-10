Die Marktteilnehmer bleiben zurückhaltend, da ein USDA-Bericht zu den Lagerbeständen vom USDA erwartet. Darin dürften geringere Bestände gemeldet werden als bislang erwartet. Der Bericht wird heute veröffentlicht. Weiterhin könnte das USDA die Prognosen für die Weizenernte in den USA in diesem Jahr senken.Abseits dessen sind am Abend die jüngsten Exportverkäufe fällig. In den vergangenen Wochen hat sich die Exportnachfrage wieder etwas verbessert.Dezember-Mais verbessert sich um 1,25 Cents auf 5,4025 USD/Scheffel, Dezember-Weizen steigt um 4,25 Cents auf 7,145 USD/Scheffel und die November-Sojabohnen können sich um 0,75 Cents auf 12,845 USD/Scheffel verbessern.Die Aktienmärkte zeigen sich derweil durchwachsen. Der Nikkei 225 verlor 0,3 Prozent auf 29.452 Punkte, der Hang Seng Index rutschte um 0,4 Prozent auf 24.575 Punkte ab. Der CSI 300 Index stieg um 0,7 Prozent auf 4.866 Punkte und der ASX 200 zog um 1,9 Prozent auf 7.332 Punkte an.Der Euro Stoxx 50 verbessert sich um 0,5 Prozent auf 4.099 Zähler, der FTSE 100 Index konnte sich um 0,5 Prozent auf 7.146 Punkte. Der DAX steigt um 0,1 Prozent auf 15.379 Punkte und der CAC 40 Index legt um 0,5 Prozent auf 6.593 Zähler zu.In China wurden heute die jüngsten Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht. Der offizielle Index für den Dienstleistungssektor stieg im September von 47,5 auf 53,2 Punkte. Der Index für die Industrie ging um 0,5 auf 49,6 Punkte zurück. Derweil hat sich der entsprechende Index von Caixin um 0,8 auf 50,0 Zähler verbessert.In Deutschland stagnierte die Arbeitslosenrate im September bei 5,5 Prozent.Im deutschen Handel ziehen Bayer um 0,2 Prozent auf 47,51 Euro an, Symrise verbessern sich um 0,6 Prozent auf 113,10 Euro.Für Papiere von BASF geht es um 0,6 Prozent auf 66,23 Euro nach oben, Südzucker steigen um 0,7 Prozent auf 13,94 Euro. Für Wacker Chemie geht es um 2,0 Prozent auf 161,40 Euro aufwärts.Die Profiteer-Empfehlung MustGrow Biologics hat am 29. September mitgeteilt, dass eine Privatplatzierung von 2,0 Mio. CAD auf 6,9 Mio. CAD ausgeweitet wurde. Dabei hat Ira Gluskin und verbundene Personen rund 1,0 Mio. CAD investiert. Im Rahmen der Privatplatzierung, die um den 6. Oktober abgeschlossen werden soll, werden 2,7 Mio. Einheiten ausgegeben. Diese bestehen aus einer Stammaktie und einem halben Optionsschein auf den Erwerb einer weiteren Stammaktie. Die eingesammelten Mittel will das Unternehmen zur Weiterentwicklung der Technologiepipeline nutzen. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3upsS8EMustGrow Biologics Corp. (WKN: A2PNS7) ist günstig bewertet und kann eine hervorragende Aktienstruktur vorweisen. 22 Prozent der Anteile werden von Management und Insidern kontrolliert. Daneben ist der Kassenbestand eine gute Voraussetzung zur Umsetzung der aktuellen Pläne. Mit Fortschritten bei Problemen, für die es bisher keine Lösung gab, dürfte sich MustGrow zu einem Übernahmekandidaten für Branchenriesen wie Bayer oder Syngenta entwickeln. Lesen Sie hier, warum MustGrow Biologics Corp. (WKN: A2PNS7) das Interesse in der Branche wecken dürfte:https://bit.ly/2EWzp5uHinweis:Redakteure und Mitarbeiter der Publikationen von PROFITEER/shareribs.com halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen werden.Die Redakteure und Mitarbeiter geben darüber hinaus bekannt, dass sie nicht die Absicht haben, Anteile der besprochenen Wertpapiere kurzfristig zu veräußern oder kurzfristig zu kaufen.PROFITEER/shareribs.com und seine Mitarbeiter werden für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen dieser Publikation sowie für andere Dienstleistungen entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da PROFITEER/shareribs.com an einer positiven Darstellung von MustGrow Biologics Corp. interessiert ist.Der Auftraggeber dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien des besprochenen Unternehmens MustGrow Biologics Corp. und hat kurzfristig die Absicht, diese zu kaufen oder zu veräußern. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes.PROFITEER/shareribs.com kann nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns vorgestellten bzw. empfohlenen Unternehmen im gleichen Zeitraum besprechen, was zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung führen kann.Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Risikohinweis!