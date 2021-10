USU IT Vision - quo vadis AI, Cloud, Cyber Security & Digital Workplace?

Möglingen, 30. September 2021. Nie war die IT wichtiger als heute - als Steuermann und Taktgeber der Digitalen Transformation und als Wertschöpfungs-Treiber für Unternehmen. Aber was benötigen CIOs und Professionals, um ihre IT fit für die großen Herausforderungen von morgen zu machen? Welches sind die wichtigsten Trends, welche Technologien sind zielführend, welche Fehler gilt es zu vermeiden, und wie gelingt die erfolgreiche Umsetzung in der Praxis? Die USU IT Vision am 21. Oktober 2021 gibt Orientierung.

Ob AI, Block Platform Experience, Cloud, Cyber Security oder Digital Workplace - die virtuelle Fachveranstaltung bündelt den Erfahrungsschatz von Praktikern, Visionären und Fachleuten in einem interaktiven digitalen Erlebnisformat. Sie bietet über 7 Stunden kompaktes Expertenwissen - in 10 spannenden Live-Sessions mit innovativen Beiträgen und konkreten Best Practices. Interessent:innen können sich kostenfrei anmelden. Die Aufzeichnung der Veranstaltung ist auch im Nachgang verfügbar.



Fünf Themenblöcke für die Zukunft der IT

15 hochkarätige Persönlichkeiten der Digitalwirtschaft und Wissenschaft bieten inspirierende Einblicke und vielfältige Impulse zu den zentralen IT-Themen, die sie gerade beschäftigen. Es geht dabei um 5 Themenblöcke, nämlich IT-Trends, Digital Workplace, Cloud Governance, Cyber Security, AI-Driven IT und Platform Experience. Teilnehmer:innen protitieren von wertvollen Insights der Expert:innen wie z.B. Prof. Dr. Patrick Glauner, Professor für Künstliche Intelligenz an der Technischen Hochschule Deggendorf, Benjamin Ferreau, Digital Thought Leader und Gründer von "DIE BE!RATUNG - Beirat as a Service", Dr. Irina Ternovykh, IT Product Owner/ Data & AI Architect Cloud Applications Platform bei der Mercedes Benz AG, Axel Liebetrau, Futurist & Innovator, Michael Schemel, Director IT & Venture Director bei UnternehmerTUM oder Michael Veit, Security Evangelist bei der Sophos Technology GmbH.