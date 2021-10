High Tide überschreitet als erster nicht konzessionierter kanadischer Cannabis-Einzelhändler den Meilenstein von 100 Läden

Unternehmen eröffnet zwei neue Cannabis-Einzelhandelsläden in Windsor und Cornwall in Ontario

CALGARY, 30. September 2021 – High Tide Inc. („High Tide“ oder „Unternehmen“) (TSXV: HITI) (Nasdaq: HITI) (FWB: 2LYA), ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Vertrieb von eigenen und lizenzierten Bedarfsartikel für den Cannabiskonsum erweitert hat, gibt heute bekannt, dass seine Canna Cabana-Cannabisläden in der 4140 Walker Road in Windsor (Ontario) und der 960 Brookdale Avenue in Cornwall (Ontario) mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke an erwachsene Personen begonnen haben. Mit diesen Neueröffnungen erhöht sich die Gesamtzahl der Markengeschäftsstandorte, an denen High Tide Cannabisprodukte zu Genusszwecken sowie das entsprechende Konsumzubehör verkauft, kanadaweit auf 101, in Ontario auf 30. Mit der Eröffnung dieser Standorte hat das Unternehmen allein im September acht organisch aufgebaute Läden eröffnet.

Der Laden in Windsor ist der erste von High Tide in dieser Gemeinde, die mit fast 220.000 Einwohnern die zehntgrößte Stadt Ontarios ist. Der Laden befindet sich in einem großen Einzelhandels- und Gewerbegebiet im Süden der Stadt, das von zahlreichen landesweit vertretenen Großhändlern, einschließlich einer landesweiten Baumarktkette, geprägt ist und gut an den Highway 401, den meistbefahrenen Highway Kanadas, angebunden ist.

Der Laden in Cornwall ist auch der erste von High Tide in dieser Gemeinde, einer Stadt mit fast 50.000 Einwohnern im Osten von Ontario. Er befindet sich im Brookdale Centre in Cornwall, einem großen Einzelhandels- und Geschäftszentrum, das von mehreren großen, landesweit vertretenen Einzelhändlern, einschließlich einer großen Lebensmittelkette, betrieben wird, und liegt direkt an der Kreuzung zweier Highways, über die die Einwohner und Besucher in die Stadt hinein und aus ihr hinaus fahren.

Unterstützung für World Vision

Anlässlich des Meilensteins von 100 Läden ist High Tide bestrebt, seine langjährige Partnerschaft mit World Vision zu erweitern, die von Patenschaften für zunächst drei Kinder im Jahr 2006 auf über 200 Patenschaften im Jahr 2021 beträchtlich gewachsen ist. In Zukunft wird High Tide für jeden neu eröffneten Laden in Kanada die Patenschaft für zwei weitere Kinder durch World Vision übernehmen.