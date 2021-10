Jetzt abstimmen für den Publikumspreis! / Voting für Publikumspreis des kommmitmensch Film & Media Festivals der A+A 2021 gestartet

Berlin (ots) - Im Rahmen der internationalen Arbeitsschutzmesse A+A in

Düsseldorf werden am 29. Oktober 2021 ab 11:00 Uhr die Preise des komm mit

mensch Film & Media Festival in Form einer virtuellen Preisverleihung verliehen.

Das Festival findet nach 2019 bereits zum zweiten Mal statt. Es ist Teil der

Präventionskampagne komm mit mensch von Berufsgenossenschaften und Unfallkassen.

Sie setzt sich für eine Präventionskultur in Betrieben und Bildungseinrichtungen

ein, um so die Sicherheit und Gesundheit zu verbessern. Das Festival bietet

Unternehmen eine Bühne für ihre Film- und Medienproduktionen rund um das Thema

Arbeitsschutz.



Partner des komm mit mensch Film & Media Festival der A+A sind die

Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, das Internationale Media Festival für

Prävention IMFP, das Medienportal arbeitsschutzfilm.de, der Zentralverband des

Deutschen Handwerks, die Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit

bei der Arbeit BASI sowie die A+A Internationale Fachmesse für Arbeitsschutz mit

Kongress.









Die Jurymitglieder haben rund 100 Film- und Medienbeiträge rund um Sicherheit

und Gesundheit bei der Arbeit und in Bildungseinrichtungen sowie

Verkehrssicherheit bewertet. Diesmal konnten neben Filmen auch andere Medien wie

Podcasts, Webseiten, E-Learnings und Plakate eingereicht werden. Die prämierten

Beiträge werden in der Preisverleihung am 29. Oktober bekannt gegeben. Die

folgenden Preise werden vergeben:



- Junge Berufstätige (Preisgeld 2000,- EUR)

- Betriebe und Organisationen (Preis: hochwertiges Filmequipment im Wert von

2000,- EUR)

- "Sonderpreis von http://www.arbeitsschutzfilm.de " (Preisgeld 1000,- EUR)

- "Sonderpreis Handwerk und Mittelstand" vom Zentralverband des Deutschen

Handwerks (Preisgeld 1.000,- EUR)

- Publikumspreis (Preisgeld 2000,- EUR)



Der Publikumspreis liegt allein in der Hand der Festival-Fans - das Voting für

den Publikumspreis ist ab sofort möglich! Schauen Sie sich hier die Filme an

(https://www.kommmitmensch-festival.de/mediathek.html) , stimmen Sie ab und

verhelfen Sie Ihrem Favoriten zum Sieg in dieser Kategorie.



Der Sonderpreis der Messe A+A wird in diesem Jahr nicht verliehen, sondern erst

wieder im Jahr 2023.



Anmeldung für die Preisverleihung



Die virtuelle Preisverleihung findet am 29. Oktober ab 11:00 Uhr statt. Sie

können sich hier (https://kommmitmensch-festival.de/preisverleihung.html)

kostenlos für die Teilnahme an der virtuellen Preisverleihung registrieren und

mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitfiebern.



Alle weiteren Informationen zum Festival finden Sie unter:

http://www.kommmitmensch-festival.de



Mehr zur Kampagne komm mit mensch der gesetzlichen Unfallversicherung können Sie

hier erfahren: http://www.kommmitmensch.de .



Bei Fragen wenden Sie sich gerne an mailto:kommmitmensch@dguv.de



