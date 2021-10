Koblenz (ots) - Nach der Diskussion um die Warnung vor Unwetterereignissen führtdie Debeka Allgemeine Versicherung zum 1. Oktober 2021 ein neues Warnsystem fürVersicherte in der Wohngebäudeversicherung ein. Wird in einem bestimmten Gebietein Unwetter vorhergesagt, bekommen die betroffenen Versicherten gezielt eineSMS mit einer entsprechenden Information auf ihr Handy. Das könntebeispielsweise eine Warnung vor einem Sturm mit Spitzen ab 100 km/h, Gewittermit Starkregen, Hagel und Sturmböen, intensivem Starkregen oder starkemSchneefall sein. Die Debeka, eine der größten Versicherungsgruppen inDeutschland, will mit dem zusätzlichen und kostenlosen Service einen Mehrwert inSachen Schaden-Prävention leisten. Das Besondere an diesem Angebot: Ist nach derUnwetterwarnung ein Schaden eingetreten, können die Versicherten anschließendüber einen Link, der in einer zweiten SMS an Betroffene mitgeschickt wird, denSchaden umgehend an die Debeka melden."In Deutschland kommt es immer häufiger zu extremen Wetterereignissen. Das hatuns nicht zuletzt die Hochwasserkatastrophe im Juli deutlich gemacht. Daherwollen wir unseren Versicherten einen echten Mehrwert bieten und das Themaproaktiv angehen", sagt Dr. Normann Pankratz, zuständiges Vorstandsmitglied derDebeka für die Schaden- und Unfallversicherung. "Wir werden unseren Mitgliedernbeim Schutz ihres Hab und Guts helfen - und zwar im besten Fall präventiv, alsonoch bevor tatsächlich ein Schaden entstehen konnte. Aber auch, wenn der Fallder Fälle eingetreten ist, leisten wir schnell und unkompliziert Hilfe."Um den Service nutzen zu können, müssen Kunden aktiv ihre Zustimmung erteilen.Datengrundlage ist neben der Postleitzahl auch die Geokoordinate des Nutzers.Dadurch ist ein genauer Ortsbezug gegeben. Nach den jeweiligen Wetterereignissenwerden Analysen durchgeführt. Diese stellen fest, ob der Wohnort eines Kundentatsächlich von dem vorhergesagten Unwetter getroffen wurde. Wenn sich diesbestätigt und die Intensität des Unwetters auf einen Schaden schließen lässt,wendet sich die Debeka noch einmal aktiv an ihre Kunden und erkundigt sich nachderen Status. Kunden, die einen Schaden erlitten haben, können dannunkompliziert das Online-Schadensformular des Koblenzer Versicherers nutzen.Pressekontakt:Dr. Gerd BennerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon (02 61) 4 98 - 11 00Christian ArnsAbteilungsleiter KonzernkommunikationTelefon (02 61) 4 98 - 11 22Debeka Allgemeine Versicherung AG.56058 KoblenzTelefon (02 61) 4 98 - 11 88Telefax (02 61) 4 98 - 11 11E-Mail mailto:presse@debeka.deInternet http://www.debeka.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/57398/5033920OTS: Debeka Versicherungsgruppe