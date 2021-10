NEW YORK (dpa-AFX) - Eigentlich sieht es für das Online-Immobilienanzeigengeschäft gut aus. Die Wachstumsraten dürften sich beschleunigen, schrieb Analyst Marcus Diebel US-Bank JPMorgan am Donnerstag. Findige Anbieter erweiterten ihre Geschäftsmodelle um Angebote, die weit über das reine Anzeigengeschäft hinausgehen - und generierten so neue Umsatzquellen.

Doch alldies helfe nicht, wenn die negativen Nachrichten überwiegen, wie es bei Scout24 der Fall sei. Laut Diebel mangelt es der Aktie des Portalbetreibers mittlerweile an positiven Kurstreibern. Er stufte sie am Donnerstag von "Overweight" auf "Neutral" ab und reduzierte das Kursziel von 80 auf 64 Euro.