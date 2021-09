DGAP-Ad-hoc: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Veränderung in der Geschäftsführung - Matthias Kröner beendet einvernehmlich sein Mandat zum 30. September 2021



30.09.2021 / 12:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Veränderung in der Geschäftsführung - Matthias Kröner beendet einvernehmlich sein Mandat zum 30. September 2021



Die Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA ("Heliad") mit Sitz in Frankfurt am Main (ISIN DE000A0L1NN5) teilt mit, dass der Geschäftsführer Matthias Kröner im gemeinsamen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat und der Gesellschaft zum 30. September 2021 aus der Geschäftsführung der Heliad Management GmbH ausscheidet. Das Mandat war von Beginn an auf maximal ein Jahr terminiert. Matthias Kröner hat in den letzten Monaten maßgeblich zu einem erfolgreichen Managementwechsel beigetragen. Der Aufsichtsrat und die Gesellschaft danken Matthias Kröner daher für die hervorragende Zusammenarbeit in dieser Übergangsphase, die schneller erfolgreich abgeschlossen werden konnte als ursprünglich geplant.



Über Heliad

Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsennotierte Investment Gesellschaft mit der Mission sowohl Unternehmer als auch Investoren gleichermaßen zu unterstützen. Die Gesellschaft investiert in marktführende Unternehmen unabhängig von Sektor und regionaler Herkunft mit dem Ziel die nächste Wachstumsphase anzutreiben. Die Heliad unterstützt als börsennotierte Gesellschaft mit einem starken Team und strategischen Partner Unternehmen vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu öffentlichen Kapitalmärkten.



Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur der Heliad, unabhängig von den üblichen Finanzierungslauf-zeiten zu agieren, und bietet Aktionären bereits vor dem IPO einen einzigartigen Zugang zu Marktrenditen, ohne Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich der Größe der Investments und ohne Laufzeitverpflichtung. Weitere Informationen über Heliad finden Sie unter



Kontakt

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA

Grüneburgweg 18

60322 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69 71 91 59 65 0

E-Mail: investor-relations@heliad.com Die Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA ("Heliad") mit Sitz in Frankfurt am Main (ISIN DE000A0L1NN5) teilt mit, dass der Geschäftsführer Matthias Kröner im gemeinsamen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat und der Gesellschaft zum 30. September 2021 aus der Geschäftsführung der Heliad Management GmbH ausscheidet. Das Mandat war von Beginn an auf maximal ein Jahr terminiert. Matthias Kröner hat in den letzten Monaten maßgeblich zu einem erfolgreichen Managementwechsel beigetragen. Der Aufsichtsrat und die Gesellschaft danken Matthias Kröner daher für die hervorragende Zusammenarbeit in dieser Übergangsphase, die schneller erfolgreich abgeschlossen werden konnte als ursprünglich geplant.Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsennotierte Investment Gesellschaft mit der Mission sowohl Unternehmer als auch Investoren gleichermaßen zu unterstützen. Die Gesellschaft investiert in marktführende Unternehmen unabhängig von Sektor und regionaler Herkunft mit dem Ziel die nächste Wachstumsphase anzutreiben. Die Heliad unterstützt als börsennotierte Gesellschaft mit einem starken Team und strategischen Partner Unternehmen vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu öffentlichen Kapitalmärkten.Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur der Heliad, unabhängig von den üblichen Finanzierungslauf-zeiten zu agieren, und bietet Aktionären bereits vor dem IPO einen einzigartigen Zugang zu Marktrenditen, ohne Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich der Größe der Investments und ohne Laufzeitverpflichtung. Weitere Informationen über Heliad finden Sie unter www.heliad.com oder auf LinkedIn Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaAGrüneburgweg 1860322 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 71 91 59 65 0E-Mail: investor-relations@heliad.com 30.09.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de