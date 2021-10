Le leader numérique européen sur le marché artisanal poursuit sa croissance rapide après les confinements imposés par le coronavirus (FOTO)

Hambourg, Allemagne (ots) - The Creative Club (https://thecreativeclub.com/)

(TCC), anciennement fabfab, poursuit sa croissance rapide sur le marché du " do

it yourself " numérique au premier semestre de 2021 :



- Augmentation de plus de 70 % du chiffre d'affaires par rapport à l'année

dernière.

- TCC croît deux fois plus rapidement que le marché DIY et trois fois plus que

le marché du commerce électronique allemand. (1)

- Le chiffre d'affaires de TCC aux Pays-Bas enregistre une croissance

impressionnante de 130 %.

- La France est le deuxième plus gros marché de TCC : au premier semestre de

2021, la plateforme d'e-learning du groupe a crû de plus de 100 %.

- L'entreprise renforce sa position de leader européen en tant que plateforme

créative numérique.

- Elle prévoit de poursuivre son expansion à l'international. Son objectif est

de devenir le leader mondial sur le marché DIY, qui pèse 100 milliards

d'euros.







d'accessoires de couture. Aujourd'hui, l'entreprise allemande est un véritable

poids lourd numérique qui propose plus de 30 000 produits DIY physiques et plus

de 70'000 modèles numériques et e-books sur 15 plateformes en ligne dans toute

l'Europe, telles que https://www.myfabrics.co.uk/ , https://www.tissus.net/ et

https://www.stoffen.net/ . Pour refléter la diversité de sa gamme de produits

dans le nom de leur entreprise, les dirigeants de fabfab l'ont rebaptisée " The

Creative Club " (TCC). Le design et l'identité de la marque ont été développés

par Jung von Matt.



Propos d'Andreas Seifert, CEO de The Creative Club, au sujet de la refonte de la

marque : " Avec TCC, nous entrons dans une nouvelle ère. Ce nom illustre notre

esprit communautaire et incarne la puissance de la créativité sous toutes ses

formes - dans nos produits et dans toute l'entreprise. Une nouvelle plateforme

pour les créatifs voit le jour. "



(1) bevh - association allemande du commerce électronique, 2021



Note de la rédaction



Informations complémentaires sur : The Creative Club

(https://thecreativeclub.com/) .



Contact presse:



Lisa Ulsamer

Portable: +49 160 187 2396

mailto:presse@thecreativeclub.com



Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/158069/5033991

OTS: The Creative Club fabfab GmbH





fabfab (fabulous fabrics) a démarré comme boutique en ligne de tissus etd'accessoires de couture. Aujourd'hui, l'entreprise allemande est un véritablepoids lourd numérique qui propose plus de 30 000 produits DIY physiques et plusde 70'000 modèles numériques et e-books sur 15 plateformes en ligne dans toutel'Europe, telles que https://www.myfabrics.co.uk/ , https://www.tissus.net/ ethttps://www.stoffen.net/ . Pour refléter la diversité de sa gamme de produitsdans le nom de leur entreprise, les dirigeants de fabfab l'ont rebaptisée " TheCreative Club " (TCC). Le design et l'identité de la marque ont été développéspar Jung von Matt.Propos d'Andreas Seifert, CEO de The Creative Club, au sujet de la refonte de lamarque : " Avec TCC, nous entrons dans une nouvelle ère. Ce nom illustre notreesprit communautaire et incarne la puissance de la créativité sous toutes sesformes - dans nos produits et dans toute l'entreprise. Une nouvelle plateformepour les créatifs voit le jour. "(1) bevh - association allemande du commerce électronique, 2021Note de la rédactionInformations complémentaires sur : The Creative Club(https://thecreativeclub.com/) .Contact presse:Lisa UlsamerPortable: +49 160 187 2396mailto:presse@thecreativeclub.comContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/158069/5033991OTS: The Creative Club fabfab GmbH