Lufthansa: Darum stürzt der Kranich heute ab! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 30.09.2021, 12:35 | | 99 0 30.09.2021, 12:35 | Foto: www.anlegerverlag.de Wie gewonnen, so zerronnen? So oder so ähnlich wird sich mancher Lufthansa-Aktionär beim heutigen Blick auf die Kurstafel fühlen. Denn nachdem sich die Aktie zuletzt überaus stark behaupten konnte und trotz Kapitalerhöhung seit dem 15. September fast 20 Prozent zulegen konnte, ist seit gestern so richtig der Wurm drin. -3,0% gestern und heute -5,2% lauten die Zahlen. Das steckt hinter den Zahlen… Zum einen hat die Lufthansa bzw. die österreichische Tochter heute vor Gericht eine Schlappe hinnehmen müssen. Denn ein Wiener Gericht kommt zu der Entscheidung, dass Austrian Airlines sehr wohl verpflichtet ist, Kunden für ausgefallene Flüge zu entschädigen. Auch wenn diese über Onlinedienstleister gebucht haben. Gleichzeitig endet mit dem heutigen Tag die Ausübung des Bezugsrechts für neue Aktien, das Lufthansa allen Alt-Aktionären eingeräumt hat. Das dürfte für zusätzliche Volatilität sorgen. Fazit: Wie geht es mit der Lufthansa jetzt weiter? Nehmen die langfristigen Abwärtstrends doch wieder an Fahrt auf? Oder sehen wir vielleicht doch noch eine Trendwende? Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

