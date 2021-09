Nel ASA: Nächster Auftrag in trockenen Tüchern!

Der Trend passt! Nachdem es in den vergangenen Monaten um Nel ASA extrem ruhig war, kann der norwegische Elektrolyse-Spezialist seit einigen Tagen wieder richtig was vorweisen. In der vergangenen Woche der Großauftrag über einen 5-Megawatt-Elektrolyseur aus Großbritannien. In dieser Woche dann zunächst ein Auftrag aus Frankreich über eine Wasserstoff-Station in der Region Tours und heute gibt Nel schon wieder eine Positivmeldung heraus…

Denn wie soeben bekannt wurde, hat Nel ASA vom schwedischen Transportunternehmen MaserFrakt einen Auftrag über den Bau einer Wasserstoff-Station in Schweden erhalten. Schon in zwölf Monaten soll die Station in Betrieb gehen. An der Börse scheinen diese Nachricht noch nicht so richtig angekommen zu sein. Denn Nel ASA notiert aktuell etwas mehr als vier Prozent im Minus bei derzeit 1,32 Euro.

