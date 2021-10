Meyer Burger plant Modulproduktion in den USA

Anzeige

Zürich 30.09.2021 - Der PV-Produzent Meyer Burger hat angekündigt, eine Produktionsstätte für PV-Module in den USA errichten zu wollen. Die Anlage soll bereits Ende 2022 in Betrieb genommen werden.



Der US-Solarmarkt wächst weiter stark und die US-Regierung will die Energieversorgung auf Erneuerbare umbauen. Der Modulhersteller Meyer Burger hat nun angekündigt, in den USA eine Produktionsanlage für PV-Module zu errichten. Diese soll Ende 2022 stehen und anfänglich eine Kapazität von 400 MW aufweisen.