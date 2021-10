Authentisch und glaubwürdig / Kampagnen-Kombination aus Online-Inszenierung & Influencer-Marketing sorgen für hohe Resonanz für die Marke Libresse

Köln (ots) - Periodenunterwäsche - ein Textil, das vor allem mit Blick auf

Nachhaltigkeit und "grünem" Bewusstsein immer mehr Aufmerksamkeit bekommt.

Anknüpfend an diese Entwicklung wurde die Marke Libresse von März bis August

2021 authentisch und nahbar im Ad Alliance-Portfolio in Szene gesetzt.

Entsprechend dem Kampagnen-Motto "Was Frauen verbindet" setzte der

Hygieneartikelhersteller auf die Kombination Influencer-Marketing sowie die

Word-of-Mouth-Lösungen auf Markenjury.de. Ergänzt wurde der Auftritt mit

verschiedenen nativen Einbindungen unter anderem auf TVNOW. Ein voller Erfolg:

über Libresse wird gesprochen, die Markenbekanntheit hat sich nahezu verdoppelt,

90 Prozent sprechen eine Empfehlung aus.



Nina Sommer , Brand/Shop Managerin Intimate Hygiene bei Libresse erklärt:

"Authentische Erlebnisberichte und persönliche Eindrücke sind das A und O für

Produkttests. Gemeinsam mit der Ad Alliance und ihrer langjährigen Erfahrung

haben wir genau diese Balance gemeistert und freuen uns sehr, dass die Kampagne

in der Frauenzielgruppe auf so positive Resonanz stieß."







positiv bewertet: Egal ob Opener, Native Teaser oder die Gestaltung der

Instagram-Inhalte - im Schnitt gaben rund 65 Prozent der befragten Frauen an,

dass ihnen die Werbemittel "sehr gut" bzw. "gut" gefallen. Vor allem bei den

täglich Instagram-Nutzerinnen sorgt der Auftritt für eine höhere Erinnerung -

jede Zehnte gibt an, sich an die Marke erinnern zu können (+17 Prozentpunkte).

Knapp die Hälfte der Frauen bezeichnen den Markenauftritt als "sympathisch",

"glaubwürdig" und "positiv". Zustimmung findet auch der Auftritt auf TVNOW. Als

Sponsor vieler frauenaffiner Formate wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten",

"Shopping Queen" oder "Let's Dance" war Libresse mit 6-sekündigen Openern

integriert. Ein großflächiger Aufmacher auf der TVNOW-Startseite führte auf die

Specialseite des Kunden und beinhaltet darüber hinaus eine Verlinkung auf die

Kundenwebseite als auch erste Informationen zur Periodenunterwäsche beinhaltete.

Zusätzlich wurden Native Teaser-Kacheln eingebunden, die die Nutzerinnen immer

wieder zur Specialseite von Libresse zurückführte. Eine Inszenierung, die

überdurchschnittlich gut performt hat - allein über 1,2 Millionen Ad Impressions

wurden auf der Homepage generiert.



Ein Plus gibt es ebenso für die Markenbekanntheit: Die gestützte

Markenbekanntheit hat sich im Kampagnenverlauf nahezu verdoppelt auf 17 Prozent,

entspricht einem Uplift von 89 Prozent. Auch die Bereitschaft,

Unter Marken-Kennern nutzen vier von



