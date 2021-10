Seite 2 ► Seite 1 von 2

Eindhoven/Niederlande (ots) - Das niederländische Unternehmen SALD BV(Eindhoven) will sich mit der Technologie der "Spatial Atomic Layer Deposition"(SALD) auf drei Märkte fokussieren: effiziente Solarzellen, ausdauerndeBatterien und umweltfreundliche Verpackungen. Das Unternehmen hat mit SALD eineinzigartiges, patentiertes Verfahren entwickelt, im industriellen MaßstabBeschichtungen aufzutragen, die so dünn sind wie ein einziges Atom. DieseNanobeschichtungen sollen in der Lage sein, zahlreiche industrielleFertigungsprozesse und damit ganze Industriezweige zu revolutionieren. In derSolarwirtschaft lassen sich mit SALD-Beschichtungen für die neue Generation derPerowskit-Silizium-Tandemsolarzellen Wirkungsgrade bei der Leistungsumwandlungerreichen, die weit über der theoretischen Grenze von reinem Silizium liegen.Bei Lithium-Ionen-Batterien erhöht eine SALD-Schicht, welche die Elektroden vordem Elektrolyt schützt, die Stabilität und verhindert die Bildung vonschädlichen Dendriten. Für die Herstellung von schnellladendenHochleistungs-Festkörperbatterien der nächsten Generation bietet sich dieBeschichtung mit SALD geradezu an. In der Verpackungsindustrie lassen sich dankSALD luftdichte Barriereschichten erzeugen, die die Haltbarkeit von Packgüternerhöhen und den Einsatz von Kunststoffen oder anderen Verpackungsmaterialienreduzieren. Über diese drei Anwendungsgebiete hinaus findet die SALD-TechnologieEinsatzmöglichkeiten auf zahlreichen weiteren Gebieten, betont das Unternehmen.Als Beispiele werden die Elektrolyse, Brennstoffzellen und optische Gerätegenannt.F&E-Ausrüstung für Kunden rund um den GlobusKunden rund um den Globus haben bereits die Forschungs- undEntwicklungsausrüstung (F&E) von SALD erworben, um die Einführung dieserTechnologie in ihre industriellen Fertigungsumgebungen vorzubereiten.Konsequenterweise bereitet sich SALD derzeit auf die Bereitstellung vonProduktionsausrüstung für die industrielle Fertigung vor. Die SALD BV sieht sichals "Start-up mit Erfahrung" gut gerüstet für diese nächste Phase. Die von dem2019 gegründeten Unternehmen verwendete Technologie wurde schon bei mehr alsdrei Milliarden Wafern zur Anwendung gebracht. Die im Entwicklungs-Equipmentverwendeten Köpfe zum Aufbringen der atomaren Schichten - die Deposition Heads -sind bereits für die industrielle Produktion geeignet. Damit lassen sichNanobeschichtungen aus und auf verschiedenen Materialien und Substratenauftragen, um unterschiedliche physikalische Eigenschaften zu erreichen. DieDeposition Heads werden mittels 3D-Druck aus rostfreiem Stahl hergestellt undlassen sich an kundenspezifische Anforderungen anpassen. Eine weitere