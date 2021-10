Aber seit dem Smartbroker – und auch den anderen „Produkten“ der wallstreet:online capital AG

sollte die Aktie den Abschlag für stark schwankende Erträge immer mehr verlieren. In den Vordergrund sollte in der GuV und der Bilanz des Konzerns immer mehr das berechenbare und hoch-skalierbare Brokerage-Geschäft treten.Und das mit EBITDA-Margen, mit denen man im volatilen „Werbegeschäft“ nur in guten Zeiten mithalten kann. Zum Vergleich die Eckdaten der flatexDEGIRO, einem Platzhirsch, der bereits in ganz anderen Grössenklassen möglicherweise langsam an die Grenzen seines Wachstums stossen könnte: Der kommerzielle Erfolg schlägt sich in absoluten (vorläufigen) Rekordzahlen nieder: Umsatz von 226 Mio. EUR (+127% vs. H1 2020), adjusted EBITDA-Marge von 47,6% (+2,2%-Punkte vs. H1 2020) und adjusted EPS von 2,40 EUR (+79% vs. H1 2020).

Und W:o macht im Brokerage – noch – Verluste. Aufbau kostet Geld. Wobei die Kosten durch die Cross-Selling-Effekte der Finanzseiten noch vergleichsweise günstig je Neukunden sind: „Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen hat die Gruppe in den ersten sechs Monaten des Jahres ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ca. 57 % (organisch +54 %) auf 23,8 Mio. EUR (+8,7 Mio. EUR) gegenüber 1. HJ 2020 gesteigert. Das operative EBITDA vor Neukundengewinnungskosten für den Smartbroker steigt planmäßig auf 9,0 Mio. EUR und hat sich im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 nahezu verdoppelt (+4,4 Mio. EUR). Im operativen EBITDA nicht enthalten sind die Kosten zur Kundengewinnung für den Smartbroker (7,9 Mio. EUR) sowie Einmaleffekte.“