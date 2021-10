Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dortmund (ots) - Im September 2020 ging die Eventbranche auf die Straße, um beider ersten Großdemonstration der Initiative "Alarmstufe Rot" auf die Notlage derEventwirtschaft aufmerksam zu machen. Tausende Unternehmen und etwa 1,5Millionen Menschen waren von der Stilllegung einer ganzen Industrie betroffen,die normalerweise rund 130 Milliarden Euro Umsatz im Jahr macht. Prof. Dr. BerndSchabbing ist Hochschullehrer für Tourismus- und Eventwirtschaft an derInternational School of Management (ISM) und Sprecher des "QualitätszirkelVeranstaltungs- und Eventstudium" (QZVE). Er zieht Bilanz nach den hartenEinschnitten für die Branche und gibt einen Ausblick, welche Veränderungen fürdie Veranstaltungswirtschaft anstehen.Mit der "Night of Light", den Demonstrationen unter dem Motto "Alarmstufe Rot"und einer großen Studie zur gesamtwirtschaftlichen Bedeutung derVeranstaltungswirtschaft (http://rifel-institut.de/fileadmin/Rifel_upload/3.0_Forschung/Meta-Studie_gesamtwirtschaftliche_Bedeutung_der_Veranstaltungsbranche_RIFEL.pdf) hatte die Branche 2020 einen Versuch gestartet, politischVerantwortliche auf die extreme Situation der Eventbranche aufmerksam zu machenund Sofortmaßnahmen zu erreichen. Doch die Hilfen kamen zögerlich und aus Sichtder Branche unzureichend. Auch die Erlaubnis für Messen und Veranstaltungenblieb problematisch, wechselhaft und kurzfristig und damit oft unrentabel. "DieStudie, für die sich 2020 die Mehrheit der Verbände der Eventwirtschaftzusammengetan hatte, zeigt erstmals, wo in der Branche das Geld verdient wirdund das sind mit 115 Milliarden Umsatz die wirtschaftsbezogenen oder MICE-Eventswie Messen, Tagungen, aber auch Marketing-Events - sie machen den Löwenanteilder Branche aus", so Prof. Dr. Bernd Schabbing, Co-Autor der Studie.Entsprechend den in der Studie genannten Zahlen lässt sich das Ausmaß der Folgender Pandemie und ihrer Bekämpfung ablesen: 2020 fanden von den geplanten 335internationalen, nationalen und regionalen Messen nur 114 statt. NachBerechnungen des AUMA - Verband der deutschen Messewirtschaft sindUmsatzrückgänge von etwa 72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2019 zuverzeichnen. Damit wurden auch nur etwa 6 und nicht wie sonst 28 Milliarden Euroan Wirtschaftsumsätzen angeregt.Auch in anderen Veranstaltungsbereichen waren ähnlich starke Rückgänge zuverzeichnen. Betroffen waren nicht nur Messebauer, Eventagenturen oderTechnik-Dienstleister, sondern auch benachbarte Branchen wie Tourismus undVerkehr. Der Verband Deutsches Reisemanagement (VDR) bilanzierte einen Rückgangdes "Geschäftsreisetourismus" von 81,7 Prozent gegenüber 2019. In diesem Jahr