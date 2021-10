Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Merck & Co will Acceleron Pharma kaufen - Bewertung etwa 11,5 Milliarden Dollar Der US-Pharmakonzern Merck & Co will den Biopharma-Spezialisten Acceleron Pharma übernehmen. Je Acceleron-Aktie sollen 180 US-Dollar in bar gezahlt werden, wie Merck & Co am Donnerstag in Kenilworth (US-Bundesstaat New Jersey) mitteilte. Der …