Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) -- Testen wird nicht mehr als Hindernis im Lebenszyklus der Softwareentwicklunggesehen, sondern als Erfolgsgarant.- Unternehmen sind sehr daran interessiert, Techniken der KünstlichenIntelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML) für ihreQualitätssicherungsprogramme zu nutzen.Der höhere Stellenwert der Qualitätssicherung (Quality Assurance, QA) führt zueiner deutlichen Verschiebung hin zu einem stärker orchestrierten Ansatz bei derSoftwareentwicklung. Dies ist das Ergebnis der 13. Ausgabe des World QualityReport 2021-2022(https://www.capgemini.com/de-de/research/world-quality-report-wqr-2021-22/) ,der heute von Capgemini (https://www.capgemini.com/de-de/) , Sogeti(https://www.sogeti.de/) und Micro Focus (https://www.microfocus.com/en-us/home)veröffentlicht wurde. Die Erwartungen an das Testen und die Qualitätssicherungwerden dabei realistischer, schlussfolgert der Reports. Wichtige Schwerpunkteinnerhalb der IT-Strategie wie die Verbesserung des Kundenerlebnisses (63Prozent), höhere Sicherheit (62 Prozent), schnellere Reaktionsfähigkeit aufgeschäftliche Anforderungen (61 Prozent) sowie die hohe Qualität vonSoftwarelösungen (61 Prozent) werden weitgehend gleich gewichtet. Ebenso habensich bei Qualitätssicherung und im Testen Künstliche Intelligenz (KI), agilePraktiken und DevOps und insbesondere der aufkommende Anwendungsbereich derIntelligenten Industrie(https://www.capgemini.com/de-de/service/intelligent-industry/) [1] deutlichentwickelt."Der diesjährige World Quality Report zeigt deutlich, dass sich die Wahrnehmungund die Aufmerksamkeit für die Qualitätssicherung als Ganzes verändert haben ",sagt Dirk Kain, Leiter von Sogeti in Deutschland. " Die Pandemie hat dieBedeutung von Agilität für Unternehmen in allen Branchen verstärkt. Gleichzeitigwird Unternehmen immer bewusster welche Relevanz und welchen Wert dieQualitätssicherung hat. Dies geht einher mit der Modernisierung der IT und derVerlagerung von Systemen in die Cloud, hin zu mehr Agilität. Infolgedessen wirdin diesen Bereich zunehmend investiert, insbesondere in die Technologien, dieeine intelligente Industrie ermöglichen."Das Vertrauen in KI in der Qualitätssicherung steigtUnternehmen haben zunehmend den Wunsch, KI- und Machine-Learning (ML)-Technikenfür ihre Qualitätssicherungsprogramme zu nutzen. Die Studie zeigt, dass fast dieHälfte der Befragten (48 Prozent) über einen fertigen Speicherort vonTestausführungsdaten verfügt, die von KI- und ML-Plattformen benötigt werden. 42Prozent geben an, dass die Verantwortlichen der "Intelligenz" dieser Plattformen