CYumy Bear Goods Inc. verdoppelt Produktion von veganen Gummibärchen und setzt landesweite Expansion angesichts zunehmender Nachfrage fort.

DGAP-Media / 30.09.2021 / 13:25

Yumy Bear Goods Inc. verdoppelt Produktion von veganen Gummibärchen und setzt landesweite Expansion angesichts zunehmender Nachfrage fort.



Die veganen Gummibärchen von Yumy Bear Goods Inc. (ISIN: CA98872H1010; WKN: A3CRG9) könnten das "Next Big Thing" im Small Cap Segment werden. Steigen jetzt finanzstarke Adressen in das Unternehmen ein und beflügeln so den Aktienkurs?



Yumy Bear Goods Inc. gibt bekannt, dass die Produktionskapazität von bisher 500.000 Fruchtgummis pro Monat auf 1.000.000 Fruchtgummis pro Monat gesteigert werden konnte, um mit der Nachfrage im Einzelhandel und im Online-Vertrieb Schritt halten zu können.