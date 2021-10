Und jetzt kommt die Meldung, die über die heute angesetzte Verhandlung vor der Kammer des Western Cape Highcourt, zuständig für die Vergleichsannahme, zu erwaten war.

Wir erwarteten: „…es wird eine Freigabe des südafrikanischen Vergleichs/Abstimmungsergebnisses zum Vergleichsvorschlag wahrscheinlich erst dann von der zuständigen Kammer desselben Gerichtshofs freigegeben werden, wenn die „andere Sache“ entschieden ist. So zumindest die laufenden Anträge vor dem Highcourt.“

Und so überrascht die Zahl der Widersprüche und „aus welcher Ecke“ kaum

Steinhoff International Holdings N.V. informiert darüber, dass die „Freigabe“ des Vergleichs betreffend die Steinhoff International Holdings Limited’s im Rahmen des Section 155 Verfahrens des südafrikanischen Companies Act 2008 verschoben wird. Eigentlcih für heute angesetzt wird sie nun “ to a date still to be confirmed by the Western Cape High Court (the „Court„) as a result of recent filings of certain intervention and opposition applications.“ verschoben.

Trotz der überwältigenden Zustimmung auf den Gläubigerversammlungen am 6. und 10.09., auf denen mehr als 8.500 Forderungsinhaber ohne Gegenstimmen dem Vergleichsvorschlag zustimmten, wurde die von Steinhoff gewünschte schnelle Entscheidung für den heutigen Tag abgelehnt. Schade, so muss weiter gewartet werden, dass die über 90 Mrd ZAR Forderunsgvolumen „wegverglichen“ werden können.

Widersprüche zum Vollzug des Vergleichs kamen von

(1) eine Forderungsgruppe, deren Ansprüche Steinhoff bestreitet und vor Gericht weiterhin bekämpft: Trevo Capital Limited, eine Mauritius Gesellschaft die verbunden ist mit dem früheren CEO der Pepkor Holdings Limited, Erasmus; unterstützt von 6 weiteren Personen: Morris, Potter, Berry, Botha, Malan und Steyn. Auch deren behauptete Forderungen werden von Steinhoff bestritten. – Gemeinsma mit dne ex-Tekki Town Eigentümern Klagepartei im „anderen Verfahren“