SCHWERIN (dpa-AFX) - Fünf Tage nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern soll es Medienberichten zufolge an diesem Freitag das erste Sondierungsgespräch der Wahlsiegerin SPD mit der CDU geben. Bestätigen wollte dies offiziell niemand von den beiden Parteien, dementiert wurden die Berichte am Donnerstag jedoch nicht.

Für Sondierungsgespräche wird in aller Regel Vertraulichkeit vereinbart; es geht um ein erstes Abklopfen von Positionen, um mögliche Schnittmengen und Kompromissmöglichkeiten auszuloten. Die CDU will bei einer Landesvorstandssitzung am Donnerstagabend ihre Linie für das Gespräch mit der SPD festlegen. Die SPD regiert in Mecklenburg-Vorpommern seit 2006 mit der CDU.