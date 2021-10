Köln (ots) - Der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in

Deutschland verläuft sehr dynamisch. Für einen flächendecken und

bedarfsgerechten Ausbau bedarf es noch großer Anstrengungen. Dabei werden

insbesondere öffentliche Ladepunkte an Bedeutung gewinnen. Das sind wesentliche

Ergebnisse des neuen Ladeinfrastrukturreports von TÜV Rheinland. Der 2021

erstmals erstellte Report zeigt auf Grundlage der Daten des Partners "Charging

Radar", wo welche Art von Ladeinfrastruktur zwischen 2018 und 2020 aufgebaut

worden ist, wie Autofahrende die Ladesäulen nutzen und worauf beim weiteren

Ausbau zu achten ist.



"Um der Elektromobilität in Deutschland zum Durchbruch zu verhelfen, muss es

genügend öffentlich verfügbare Lademöglichkeiten für die schnell wachsende Zahl

der Elektrofahrzeuge geben", sagt Martin Dillinger, Experte für alternative

Antriebe im Future Mobility Team von TÜV Rheinland. "Mit dem

Ladeinfrastrukturreport möchten wir Entscheiderinnen und Entscheidern in der

kommunalen Verwaltung Anhaltspunkte dafür liefern, wie sich die

Ladeinfrastruktur möglichst effizient verbessern lässt. Regionale Lücken gilt es

ebenso zu vermeiden wie eine zu geringe Anzahl an Schnellladepunkten."









Der Ladeinfrastrukturreport von TÜV Rheinland betrachtet die Entwicklung anhand

von Daten und Analysen zum regionalen Ausbau der Infrastruktur, zum

Nutzungsverhalten an der Ladesäule und zur Qualität und Verfügbarkeit der

Ladeinfrastruktur. Dabei unterscheidet der Report zwischen Ladepunkten - der

einzelnen Ladesäule - und Ladestandorten, die aus einem oder mehreren

Ladepunkten bestehen. Der dynamische Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland

zeigt sich laut Report beispielsweise an folgenden Entwicklungen: Die Anzahl von

Ladepunkten und Ladestandorten hat sich innerhalb von drei Jahren mehr als

vervierfacht. Ende 2017 gab es in Deutschland erst 11.000 Ladepunkte an 5.000

Ladestandorten, Ende 2020 waren es bereits mehr als 50.000 Ladepunkte an mehr

als 23.000 Ladestandorten. Insbesondere 2020 gab es beim Ausbau der

Ladeinfrastruktur einen regelrechten Boom: Allein von Anfang Oktober bis Ende

Dezember 2020 kamen mehr als 7.000 Ladepunkte an mehr als 3.000 Standorten hinzu

- mehr als in jedem anderen Quartal seit Beginn des Betrachtungszeitraums.



Jeder Fünfte ein Schnellladepunkt



Von den in der Zeitspanne 2018 bis 2020 neu geschaffenen Ladepunkten ist fast

jeder Fünfte (19 Prozent) ein Schnellladepunkt mit Gleichstrom (DC). Diese

sogenannten DC-Ladepunkte geben den Strom mit einer höheren Ladeleistung als 22



