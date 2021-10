DGAP-NAV Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 30.09.2021 Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 30.09.2021, 13:46 | | 101 0 | 0 30.09.2021, 13:46 | DGAP-NAV: Scherzer & Co. AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG zum 30.09.2021



Der Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG beträgt unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft per 30.09.2021 3,61 Euro je Aktie. Auf Basis eines Kursniveaus von 3,10 Euro notiert die Scherzer & Co. AG damit etwa 14,13% unter dem Inventarwert vom 30.09.2021. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert. Nachbesserungsrechte und eventuell anfallende Steuern werden in der Portfoliobewertung nicht berücksichtigt.



Zum Portfolio:



Die zehn größten Aktienpositionen der Gesellschaft zum 30. September 2021 sind (geordnet nach Positionsgröße auf Basis der aktuellen Kurse):



Rocket Internet SE,

Allerthal-Werke AG,

GK Software SE,

Lotto24 AG,

freenet AG,

Hella Gmbh & Co. KGaA

RM Rheiner Management AG,

Weleda AG PS,

Kabel Deutschland Holding AG,

ZEAL Network SE.



Lotto24 AG: Mit Ablauf des Delisting-Angebots erreicht der Großaktionär ZEAL 94,86%. Es fehlen damit nur noch 2.290 Aktien für einen aktienrechtlichen Squeeze-out.



HELLA GmbH & Co. KGaA: Faurecia hat die die Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot veröffentlicht. Bei Erreichen der jeweiligen Schwellenwerte ist ein Squeeze-out beabsichtigt. Bezüglich eines Delistings zeigt man sich flexibel. Hella und Faurecia warnten aufgrund des aktuellen Chipmangels, Faurecia stieg daraufhin im Kurs.



Tele Columbus AG: Das Delisting der Aktien der von der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgte mit Ablauf des 8. September 2021. Bis zum Meldestichtag am 1. September wurden 0,35% der Aktien angedient, der Anteil des Großaktionärs Kublai stieg auf 94,43%.



Ceconomy AG: Trotz steigender Bedeutung des Online-Handels für Ceconomy bei vergleichsweiser hoher Bewertung des französischen Wettbewerbers Fnac Darty kam es zu Kursrückgängen, die wir für Käufe genutzt haben.







