Lufthansa: Kranich geht in den Sturzflug über!

Sah es bei der Lufthansa zunächst so aus, als könne der Konzern die seit langem angekündigte Kapitalerhöhung gut verkraften, geht es heute an der Börse deutlich nach unten. Um die Corona-Staatshilfen zurückzuzahlen, hat die Lufthansa neue Aktien ausgegeben, die sich Alt-Aktionäre im Bezugsverhältnis von 1:1 sichern konnten. Damit hat die Airline rund zwei Milliarden Euro eingenommen, die unmittelbar an den Staat zurückfließen sollen.

Konnte sich der Aktienkurs in den vergangenen Tagen deutlich vom Jahrestief vom 15. September nach oben absetzen (stellenweise betrug das Plus fast 20 Prozent), geht es seit nun wieder deutlich nach unten. Zunächst setzte der Kurs gestern über drei Prozent zurück und fiel auf 6,27 Euro, ehe der Kranich heute sogar unter die Marke von sechs Euro abstürzt. Aktuell beträgt das Minus über fünf Prozent.

Fazit: Wie geht es mit der Lufthansa jetzt weiter? Nehmen die langfristigen Abwärtstrends wieder an Fahrt auf? Oder sehen wir vielleicht doch noch eine Trendwende?

Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

