Monster zeichnet beste Recruiting-Agenturen bei 8. MMC Convention aus

Eschborn (ots) -



- Karriereportal Monster vergibt MMC Awards in vier Kategorien

- Recruiting-Agenturen IN AUDITO, Personalwerk, VeriTreff und Westpress mit

erstem Platz ausgezeichnet



Unter dem Motto "Reunite" fand gestern Abend zum achten Mal die Monster Member

Club (MMC) Convention statt. Das Jobportal Monster hatte die führenden deutschen

Online-Recruiting-Agenturen in seine neuen Geschäftsräume "one100" nach Eschborn

eingeladen. Im Rahmen der Veranstaltung zeichnete Monster die besten

Recruiting-Agenturen in vier Kategorien mit dem MMC Award aus. Die VeriTreff

GmbH gewann in der Kategorie "Neukunden 2020", in der Kategorie "Rahmenverträge

2020" landete die Westpress GmbH & Co. KG Werbeagentur auf dem ersten Platz. In

der Kategorie "Geschaltete Anzeigen 2020" sicherte sich die Personalwerk Media

GmbH & Co. KG den ersten Rang und in der Kategorie "Growth 2020" wurde die IN

AUDITO Media GmbH für den ersten Platz prämiert.









Das lang ersehnte persönliche Wiedersehen und der Austausch unter den 30

teilnehmenden Agenturen standen ganz im Zeichen der Frage, wie Teams wieder

zueinander finden können und wie Leadership heutzutage funktioniert. Passend

dazu beschäftigten sich die Change Management-Expert:innen Susanne Nickel und

Kishor Sridhar in ihren Vorträgen damit, wie Unternehmen bei einer

Neuaufstellung ihre Mitarbeitenden mitnehmen und ihre Vertriebsteams weiterhin

erfolgreich gestalten können.



Ein weiterer Programmpunkt war eine Präsentation der Ergebnisse aus der "Monster

Insights 2021"-Studie, für die Monster Ende letzten Jahres Kandidat:innen und

Unternehmen weltweit zu aktuellen HR- und Recruitingthemen befragt hat. Steffen

Günder, Senior Sales Director bei Monster Deutschland, der neben

Monster-Europachef Jort Wassenaar auch Laudator der Gewinner-Agenturen war, hält

fest: "Die Erwartungen der Kandidat:innnen an die Unternehmen von heute haben

sich stark verändert. Ganz oben auf der Wunschliste - noch vor Entgeltsicherung

- steht dabei flexibles Arbeiten: 38 Prozent der deutschen Befragten erwarten

das nach der Pandemie von einer Arbeitsstelle, ein gesichertes Entgelt hingegen

nur ein Drittel. Auf diese veränderte Erwartungshaltung müssen Unternehmen sich

einstellen, wenn sie im War for Talents nicht verlieren wollen."



Über Monster Deutschland



Monster, http://www.monster.de/ , ist eines der bekanntesten privaten

Online-Karriereportale in Deutschland mit einem umfassenden Service- und

Informationsangebot rund um Beruf und Karriere. Seit über 25 Jahren unterstützt

Monster unter dem Motto "Perfect Fit" weltweit Arbeitnehmer bei der Suche nach

dem richtigen Job und Arbeitgeber bei der Suche nach den besten Talenten. Heute

bietet Monster umfassende, hochwertige Lösungen rund um Jobsuche,

Karriereplanung, Rekrutierung und Talentmanagement. Als Pionier treibt Monster

die Branchenentwicklung durch die Nutzung fortschrittlichster Technologien im

Bereich Digital, Social und Mobile kontinuierlich voran. Die Monster Worldwide

Deutschland GmbH ist Teil der Randstad Gruppe und hat ihren Firmensitz in

Eschborn.

https://www.monster.de



Informationen über Monster Worldwide, Inc., finden Sie unter

https://www.monster.com/about/



