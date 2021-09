STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Startete der Euro-Bund-Future mit einem Aufschlag von drei Basispunkten gegenüber seinem freitäglichen Schlusskurs von 170,30 Prozentpunkten in die neue Woche, legte er rasch den Rückwärtsgang ein. Bis Dienstagnachmittag fiel der Euro-Bund-Future auf 169,48 Prozentpunkte - konnte die Marke von 170 Prozentpunkten am Mittwoch aber wieder zurückerobern. Mit aktuell 170,04 Prozentpunkten beträgt die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe -0,20%. In der Vorwoche lag die Rendite noch bei -0,32%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe stieg im Wochenvergleich um neun Basispunkte auf 0,28%.

Anlegertrends

Deutsche Bahn legt zehnjährige Anleihe auf

Die Deutsche Bahn nimmt über eine zum 29.09.2031 fällige Anleihe (WKN A3MP5Q) Fremdkapital auf. Das Emissionsvolumen beträgt 750 Millionen Euro, der Zinssatz ist mit 0,35% festgelegt. Dabei erfolgen die Zinszahlungen im jährlichen Turnus und erstmalig am 29.09.2031. Sowohl der Mindestbetrag der handelbaren Einheit als auch die kleinste übertragbare Einheit belaufen sich auf privatanlegerfreundliche 1.000 Euro. S&P vergibt für die Deutsche Bahn ein Langfristrating von AA-.