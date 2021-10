Events alten Stils kommen nicht wieder / link instinct begleitet kleine Mittelständler bei der Markenkommunikation - digitaler Mentor für Sichtbarkeit, Reichweite und positive Wahrnehmung (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Events alten Stils kommen nicht wieder



link instinct begleitet kleine Mittelständler bei der Markenkommunikation -

digitaler Mentor für Sichtbarkeit, Reichweite und positive Wahrnehmung



Keine Talkshow, bei dem nicht mindestens ein Gast über Videostream zugeschaltet

ist, kein Event, an dem nicht auch Besucher online teilnehmen können und keine

Messe, die nicht ganz oder in Teilen virtuell oder hybrid stattfindet.

Präsentationen per Teams oder Zoom statt Meetings und Geschäftsreisen. So sieht

die Veranstaltungswelt aktuell aus. Da, wo etwas live stattfindet, gibt es

Zugangsbeschränkungen, minimierte Teilnehmeranzahl, Maskenpflicht und 3G-Regeln.

Viele Gründe also, Events vom heimischen PC oder Smartphone beizuwohnen. Die

alte Welt wird auch nach Ende der Corona-Restriktionen nicht zurückkehren, weil

die neue Welt inzwischen gelernt hat, etabliert ist und sogar bisweilen als

vorteilhaft empfunden wird. Unternehmen müssen sich und ihre Kommunikation

darauf einstellen. Doch hier fehlt es vielen an wichtigem Wissen. Irgendwie

online reicht nicht aus, um in der digitalen Welt sinnvoll wahrgenommen zu

werden. Als Mentor für digitale Kommunikation verspricht link instinct hier

Abhilfe.







die digitale Welt übertragen. Den Messestand statt real nun virtuell aufzubauen

und zu hoffen, dass sich jemand in den Weiten des Internets dorthin verirrt, ist

Nonsens", erklärt Harry Flint, Gründer und Geschäftsführer der Düsseldorfer

Agentur link instinct. Flint ist seit mehr als zwanzig Jahren als Veranstalter,

Moderator, Medienproduzent und Berater im Rahmen von Messen und Kongressen

unterwegs und beklagt schon seit langem die nicht selten unprofessionelle

Ansprache von Kunden und Interessenten. "Das war in der analogen Welt teilweise

schon sehr lieblos, jetzt, digital ist es eine Katastrophe. Denn: Wer hier nicht

optimal abliefert, seine Zielgruppen und Communities nicht optimal erreicht und

für genug Sichtbarkeit und Reichweite sorgt, geht schlicht unter", so Flint, der

auch als Interim Manager und Berater in kleinen und mittleren Unternehmen aktiv

ist, um dort den Wandel zur digitalen Kommunikation zu begleiten.



"Ich agiere zwischen dem Marketingverantwortlichen, dem Verkaufsleiter, der

Geschäftsführung und dem Business Development", macht der Markenkommunikator

deutlich. Häufig fehle die Strategie, das digitale Denken und das Bewusstsein

für die neue Zeit. "Da ist eine gewaltige Transformation im Gange, die nicht mit Seite 2 ► Seite 1 von 3



