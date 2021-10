DGAP-News All for One Group SE übernimmt SAP-Dienstleister SNP Poland Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 30.09.2021, 14:00 | | 43 0 | 0 30.09.2021, 14:00 | DGAP-News: All for One Group SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Kooperation

All for One Group übernimmt SAP-Dienstleister SNP Poland - All for One Group SE erwirbt Mehrheit am führenden SAP-Dienstleister in Polen mit über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - Stärkung des Wachstumskurses, insbesondere im Bereich der SAP S/4HANA Transformation und bei internationalen Großprojekten - Vollständiger Übergang aller Anteile ab 2023 geplant Filderstadt, 30. September 2021 - Die All for One Group SE, führende Consulting- und IT-Gruppe, übernimmt mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 mit 51% die Mehrheit an der SNP Poland Sp. z o.o., Suchy Las (Posen), von der SNP Schneider-Neureither & Partner SE, Heidelberg, einem weltweit führenden Anbieter von Softwarelösungen für digitale Transformationsprozesse und automatisierte Datenmigrationen. Für die vollständige Übernahme aller Anteile haben beide Parteien wechselseitige Kauf- bzw. Verkaufsoptionen vereinbart, die erstmals ab Ende 2023 ausgeübt werden können. Zur Höhe des Kaufpreises machen beide Unternehmen keine Angaben, die Finanzierung erfolgt aus den liquiden Mitteln. SNP Poland ist führender Anbieter von SAP-Dienstleistungen in Polen mit mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und über 400 Kunden. Im ersten Halbjahr 2021 erwirtschaftete die Gesellschaft einen Umsatz von rund 13 Mio. EUR und ein operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von 1,0 Mio. EUR. Etwa 50% der Erlöse entfallen auf wiederkehrende Cloud und Software Maintenance Services. Wachstumskurs unterstützen: SAP S/4HANA Transformation und internationales Projektgeschäft »Die über 400 Kolleginnen und Kollegen von SNP Poland bringen große Umsetzungspower rund um die technische SAP S/4HANA Conversion mit, die wir für unsere große SAP-Kundenbasis in den nächsten Jahren verstärkt benötigen. Zudem unterstützen sie uns bei der Durchführung internationaler Großprojekte, die für unsere Gruppe zunehmend eine größere Rolle spielen. In diesem internationalen Umfeld bringt SNP Poland langjährige Erfahrung mit«, erläutert Lars Landwehrkamp, CEO der All for One Group, die Gründe für die Übernahme. Seite 2 ► Seite 1 von 3 All for One Group Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







