SNP schließt Verkauf der polnischen Tochtergesellschaft an All for One Group ab 30.09.2021

SNP schließt Verkauf der polnischen Tochtergesellschaft an All for One Group ab

- All for One Group erwirbt Mehrheit am SAP-Dienstleistungsgeschäft in Polen

- SNP fokussiert sich weiter auf digitale Transformationsprozesse und softwarebasierte Datenmigrationen im SAP-Umfeld

- Vollständiger Übergang ab dem Jahr 2023 geplant

Heidelberg, 30. September 2021 - Die SNP SE, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für digitale Transformationsprozesse und softwarebasierte Datenmigrationen, hat ihr SAP-Dienstleistungsgeschäft in Polen an die All for One Group SE veräußert. Die Consulting- und IT-Gruppe übernimmt mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Oktober 2021 51% an der SNP Poland Sp. z o.o. Für die vollständige Übernahme haben beide Parteien eine wechselseitige Kauf- bzw. Verkaufsoption für das Jahr 2023 vereinbart; sollten diese nicht ausgeübt werden, erfolgt der Übergang im Jahr 2024. Zum Verkaufspreis machen beide Unternehmen keine Angaben.

SNP hatte im Jahr 2017 die polnische Gesellschaft übernommen. Aktuell arbeiten über 400 Berater, Projektleiter sowie Software-Architekten und -entwickler bei der SNP Poland Sp. z o.o. Zum Leistungsangebot zählen die Implementierung, Entwicklung und Wartung von SAP-Systemen sowie IT-Sicherheit und Softwareentwicklung. Darüber hinaus betreibt SNP Poland in der Nähe von Posen auch eines der beiden globalen Digital Transformation Center (DTC). Alle im polnischen DTC erbrachten Dienstleistungen stehen den SNP-Kunden auch weiterhin zur Verfügung. Zum ersten Halbjahr 2021 erwirtschaftete die SNP Poland Sp. z o.o. einen Umsatz von rund 13 Mio. € und ein operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von 1,0 Mio. €.