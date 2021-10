Rohbau für Münchner Business-Campus "DER bogen" gestartet (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) -- Flexible Büroflächen bieten Platz für rund 2.000 Arbeitsplätze- Kommunikations-, Shopping-, Gastronomie- und Fitnessbereiche für Gewerbemieterund Nachbarn geplant- HENN-Architekten setzen auf Ensemble mit zwei ineinander verschränktenBaukörpern mit bronze- und messingfarbenen Fassaden- Interior-Design von Matteo Thun zitiert die NaturMit einer feierlichen Grundsteinlegung startet die DER bogen GmbH & Co. KG amheutigen Donnerstag mit den Bauarbeiten am neuen Business-Campus "DER bogen" imMünchner Bezirk Bogenhausen. Der Neubau entsteht auf dem südwestlichenGeländeteil der Firmenzentrale des Sicherheitskonzerns Giesecke+Devrient an derPrinzregentenstraße 159. Zuvor hatte hier ein L-förmiges Büro- undProduktionsgebäude gestanden, das nicht mehr benötigt wird und bereitsabgebrochen ist. Die Baugenehmigung hatte die Lokalbaukommission (LBK) derLandeshauptstadt München im Januar 2021 erteilt. Die Fertigstellung ist für dasFrühjahr 2024 geplant. Bis dahin soll das Objekt eine Zertifizierung derDeutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - DGNB e.V. in Gold erhalten. DieVorzertifizierung liegt bereits vor. "'DER bogen' entsteht an der Schnittstellezwischen dem Business-Standort Bogenhausener Tor und dem urbanen WohnviertelBogenhausen. Unser Ziel ist es deshalb, an dieser Stelle keineNine-to-Five-Gewerbeimmobilie zu errichten, sondern einen multifunktionalenCampus, der Mitarbeitern moderne Arbeits-, Kommunikations-, Gastronomie-,Shopping- und Fitnessflächen bietet und sich zugleich für die Nachbarn öffnet",sagt Marian von Mitschke-Collande, geschäftsführender Gesellschafter der DERbogen GmbH & Co. KG.Auf dem rund 11.500 Quadratmeter großen Grundstück werden zwei in sichverschränkte dreischenklige Gebäudeteile entstehen, die auf einerBruttogrundfläche von circa 42.000 Quadratmetern Platz für etwa 2.000Arbeitsplätze bieten. Gemeinsam mit dem namhaften Münchner Architekturbüro HENNund dem vielfach international ausgezeichneten Architektur- und DesignstudioMatteo Thun & Partners aus Mailand hat der Bauherr in den vergangenen dreiJahren ein Konzept entwickelt, das auf acht Geschossen neben modernen Officesauch Gewerbeflächen für eine Bäckerei, eine Bar, einen Supermarkt und einFitnessstudio sowie Terrassen und Dachterrassen mit Alpenblick bietet. EinGastronomiebereich lässt sich zudem in einen Event-Space fürAfter-Work-Veranstaltungen, Firmenfeste oder Business-Meetings verwandeln. DieSupermarktfläche wurde bereits an EDEKA und die Fitnessfläche an ELBGYM