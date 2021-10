Ambu A/S Financial calendar Nachrichtenquelle: globenewswire | 30.09.2021, 14:11 | | 30 0 | 0 30.09.2021, 14:11 | This financial calendar lists the expected dates of publication of financial announcements and the Annual General Meeting for the financial year 2021/22. Please see attached PDF. Contact

Michael Højgaard, CFO, tel. +45 4030 4349, email: miho@ambu.com Attachment Company-announcement-no-19_2020-21



