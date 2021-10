Haus Laboratories Makeup By Lady Gaga stellt die Love For Sale Shadow Palette vor - neue Hochleistungsformeln, die farbechte Farben liefern und eine Hommage an eine besondere Freundschaft, ein Jazz-Duett-Album und eine klassische Glam-Ära darstellen

Lady Gagas Kosmetikmarke Haus Laboratories stellt die neue, luxuriös pigmentierte Love For Sale Shadow Palette vor. Die vielseitige Palette aus samtig matten, schimmernden und mehrdimensionalen Metallic-Tönen sowie einem universellen „Champagner"-Topper erweckt Lady Gagas und Tony Bennetts gemeinsame Liebe zum Jazz durch den künstlerischen Ausdruck des Make-ups zum Leben. Mit ihren nagelneuen, hochwertigen Formeln und ihrem hohen Tragekomfort in universell schmeichelhaften Farben stellt diese limitierte Palette eine Weiterentwicklung für die Marke dar. Die Love For Sale Shadow Palette erscheint im Vorfeld des am 1. Oktober erscheinenden gleichnamigen Albums der langjährigen Freunde Tony Bennett und Lady Gaga, auf dem die beiden das Cole Porter Songbook musikalisch umsetzen.

Die in Italien entwickelten Hochleistungspigmente sorgen für einen deckenden Look mit ultimativer Farbintensität. Was Sie in den Tiegeln sehen, ist auch das, was Sie bekommen - die ultraluxuriösen, cremigen Texturen wurden mit der Presstechnologie entwickelt, um die Farbaffinität zu optimieren. Sie brauchen nur einen Wisch, um eine unvergleichliche, farbechte und haftende Verbindung zwischen Tiegel und Haut mit minimalem Fallout zu erzielen. Die vegane und tierversuchsfreie Formel ist in 18 Nuancen erhältlich, die von matten Farbtönen über irisierenden, perlmuttartigen Schimmer bis hin zu außergewöhnlichen Metallic-Effekten reichen und für einen ätherischen Glanzeffekt auf ALLEN HAUTTÖNEN sorgen. Mit einer aufbaubaren Deckkraft und einer auf der Haut schmelzenden Formel, die sich mühelos verblenden lässt, lassen sich die Lidschatten nahtlos auftragen, um die Augen zu verwandeln und endlose, universell schmeichelnde Looks zu kreieren. Die vielseitig einsetzbaren Farbtöne können als Highlighter, Lidschatten oder Eyeliner aufgetragen werden und sind somit sehr vielseitig einsetzbar.

Gründerin Lady Gaga kommentierte: „Haus Labs lädt Sie ein, mit den hochwirksamen, formulierten Lidschatten meiner neuen, limitierten Love For Sale Shadow Palette zum GLAM zurückzukehren. Genau wie ich, kommen diese Schatten aus Italien. Diese Palette mit achtzehn Tönen enthält alle Farben, die man sich für eine klassische ‚Tag-und-Nacht'-Verwandlung wünschen kann, und ist meine erste Wahl für alle meine aktuellen Looks - von der Bühne bis zum Alltag. Diese Palette wurde mit Liebe hergestellt, ist vegan und tierversuchsfrei und wurde von meinem neuen Jazz-Duett-Album mit Tony Bennett, ‚Love For Sale', inspiriert Ich habe einige der Farbtöne nach weiblichen Jazz-Ikonen benannt, zu denen ich immer aufgeschaut habe, zusammen mit einigen der Lieder, die sie seit Jahrzehnten gesungen haben. Wie ich immer sage: Man muss kein Künstler sein, um wie Kunst auszusehen, oder ein Sänger, um sich die Seele aus dem Leib zu singen. Lebe einfach farbenfroh."