Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien New York Ausblick Höherer Start vor wichtiger Haushalts-Entscheidung Vor wichtigen Entscheidungen der US-Politik zeichnen sich an der Wall Street Gewinne ab. Die Anleger setzen offenbar darauf, dass der Kongress einen drohenden Teil-Stillstand der Regierungsgeschäfte (Shutdown) in letzter Minute vor dem am Freitag …