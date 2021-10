In den letzten Tagen und Wochen hat sich eine Gemengelage kreiert, die nicht ohne Risiken ist

Bereits unsere letzte Kommentierung zum Nasdaq 100 überschrieben wir mit „Das wird nun spannend“ und thematisieren darin die Frage, ob es sich bei dem Rücksetzer nur um eine Konsolidierung handeln oder ob das Ganze bereits in Richtung Top-Bildung gehen könnte. Mittlerweile sind zwar ein paar Handelstage ins Land gegangen, aber eine abschließende Antwort auf die Frage lässt sich aus unserer Sicht nach wie vor nicht geben; wenngleich man konstatieren muss, dass über den Nasdaq 100 dunkle Wolken aufgezogen sind.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum Nasdaq 100 an dieser Stelle hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit lief der Index zwar noch bis in den Bereich von 15.700+ Punkten, doch konnte er den entscheidenden Vorstoß in Richtung 16.000 Punkten nicht lancieren. Nachdem der Index zunächst auf exponiertem Niveau seitwärts lief, kippte er nun zuletzt nach unten weg. Die Nervosität unter Marktakteuren hat in den letzten Handelstagen deutlich zugenommen. Zum einen ist die Situation um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande ein großes Thema an den Aktienmärkten. Zum anderen geht der bange Blick bereits in Richtung Fed. Die Septembersitzung des FOMC steht an. […] Die zuletzt thematisierte Unterstützung von 15.180 Punkten wurde bereits verletzt. Der Index tauchte darunter ab. Ob es sich dabei nur um einen Ausrutscher handelt, dürfte sich bereits bald herausstellen. Die nicht minder wichtige Unterstützung bei 14.700 Punkten blieb zunächst unberührt. Sollte es für den Nasdaq 100 darunter gehen, ist Vorsicht geboten. In diesem Fall könnte sich der Rücksetzer auf den Bereich von 14.000+ Punkte ausdehnen. Auf der Oberseite limitieren derzeit die 15.180 Punkte sowie die 15.700+ Punkte. […]“



In den letzten Tagen und Wochen hat sich eine Gemengelage kreiert, die nicht ohne Risiken ist. Zinssorgen flammten zuletzt immer wieder auf und versetzten insbesondere den zinssensiblen Technologiesektor in Alarmbereitschaft.

Die Auswirkungen der Gemengelage sind deutlich zu erkennen. Der Index wirkt zunehmend müde. Eine kurzfristige Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung erscheint schwierig zu sein. Bislang wurden Vorstöße auf der Unterseite zügig wieder aufgefangen. Wichtige Unterstützungen blieben aus charttechnischer Sicht intakt; zumindest bis dato.

In Anbetracht der ambivalenten Lage kommt der anstehenden Quartalsberichtssaison wohl eine große Bedeutung zu. Für den Technologiebereich wird es diesbezüglich ab Mitte Oktober spannend.

Kurzum. Die negativen Aspekte lassen sich aktuell nicht ausblenden. Dennoch versteht es der Index bislang, Rücksetzer in Grenzen zu halten. Vor diesem Hintergrund ist es eminent wichtig, dass der Index sich weiterhin oberhalb von 14.700 Punkten halten kann. Ein signifikanter Bruch der 14.700er Zone könnte den Nasdaq 100 in arge Bedrängnis bringen. Gleichzeitig würde der vermeintlich gut ausgebaute Bereich von 14.000+ Punkten als nächste mögliche Unterstützung in den Fokus geraten. Eine untergeordnete Unterstützung ist noch im Bereich von 14.460 Punkten auszumachen. Auf der Oberseite sieht sich der Nasdaq 100 mit den Widerständen bei 15.350 Punkten sowie 15.700+ Punkten konfrontiert. Ein deutlicher Ausbruch über die 15.700+ Punkte würde das Chartbild aufhellen.