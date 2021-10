Der japanische Leitindex Nikkei 225 befindet sich gegenwärtig in einer spannenden und zugleich auch heiklen Lage.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 befindet sich gegenwärtig in einer spannenden und zugleich auch heiklen Lage. In einer ambivalenten Gemengelage fällt es dem Index derzeit schwer, Aufwärtsmomentum zu kreieren. Gleichzeitig hielten sich Rücksetzer zuletzt in vergleichsweise engen Grenzen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum Nikkei hieß es unter anderem „[…] Der Nikkei 225 testete Ende August noch einmal den eminent wichtigen und zudem stark ausgebauten Unterstützungsbereich um 27.500 Punkte. Wäre es in dieser Phase zu einem Rutsch unter die 27.500 Punkte gekommen, wäre es womöglich für den japanischen Leitindex noch einmal eng geworden. Zumal die wichtige 200-Tage-Linie in dieser Pahse stark unter Druck stand. Der Index konnte die Ausdehnung der Korrektur aber noch einmal abwenden und initiierte eine veritable Aufwärtsbewegung. […] Der Index bahnte sich den Weg in Richtung des markanten Hochs aus dem Februar dieses Jahres, das damals bei 30.600+ Punkten markiert wurde. In der letzten Handelswoche blies der Index schließlich zur Attacke auf das Februar-Hoch. Trotz vielversprechender Ansätze verpasste es der Nikkei 225 jedoch, sich entscheidend abzusetzen. Der jüngste Rücksetzer hat nun noch einmal die Karten neu gemischt. […] Im besten Fall bleiben Vorstöße auf der Unterseite auf 29.000 Punkte begrenzt. Obacht ist hingegen geboten, sollte es für den Nikkei 225 unter die 28.000 Punkte oder gar 27.500 Punkte gehen. Um das Chartbild auf der Oberseite zu klären, muss der Index signifikant über die Zone 30.600 / 30.700 Punkte vorstoßen.“



In den letzten Handelstagen verpasste es der Nikkei 225 zwar, Vorstöße in Richtung 30.600 / 30.700 Punkte zu lancieren, doch dafür brannte auf der Unterseite auch nichts an. Rücksetzer blieben zuletzt oberhalb von 29.000 Punkten. Die „heiße“ Zone 28.000 Punkte / 27.500 Punkte blieb gänzlich unberührt.

Das Thema Konjunkturdaten nahm zuletzt einen großen Raum ein. Die Qualität der kürzlich vorgelegten Zahlen war aber allenfalls durchwachsen. Zuletzt enttäuschten unter anderem die aktuellen Daten zur Entwicklung der japanischen Einzelhandelsumsätze sowie zur Industrieproduktion. Am Freitag (01.10.) wird es nun unter diesem Aspekt hochgradig spannend, denn der Tankan-Bericht der Bank of Japan steht zur Veröffentlichung an. Der Tankan-Bericht wird vier Mal im Jahr veröffentlicht und gilt als wichtigster Indikator in Bezug auf die Verfassung der japanischen Wirtschaft.

Insofern könnte es mit seiner Veröffentlichung Impulse für den Nikkei 225, aber auch für den Yen, geben.

Stichwort Yen. Zu den stützenden Faktoren für den Nikkei 225 zählt aktuell die Schwäche des Yen. Die ausgeprägte Korrelation zwischen dem Nikkei 225 und dem Yen hatten wir bereits mehrfach thematisiert. Ein schwächerer Yen stützt mit Blick auf die exportorientierte Wirtschaft Japans den Nikkei 225. Umgekehrt lastet ein starker Yen auf den Exporttiteln.

Kurzum. Der Nikkei 225 hat sich gegenwärtig knapp unterhalb von 30.000 Punkten eingerichtet. Auf der Oberseite wollte dem Index zuletzt nicht viel gelingen. Gleichzeitig blieb er auf der Unterseite stabil. Die zentrale Unterstützung verorten wir weiterhin in den Bereich von 28.000 / 27.500 Punkten. Auf der Oberseite gilt es, die Zone 30.600 / 30.700 Punkte zu überwinden, um das Chartbild zu klären und die Aufwärtsbewegung wieder aufzunehmen.