Über eine längere Zeit war eine Hängepartie bei USD/JPY zu beobachten. Markante Kursbereiche dominierten das Handelsgeschehen beim Währungspaar. Nun scheint der US-Dollar den „Dosenöffner“ gefunden zu haben und macht auf der Oberseite ordentlich Dampf…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die genannten Begrenzungen sind nach wie vor intakt. Allerdings konnte zuletzt die Unterseite der Range (also der Bereich um 109 JPY) deutlich an Bedeutung gewinnen, stand er doch ein ums andere Mal im Fokus des Handelsgeschehens. […] Kurzum. Bei USD/JPY gilt es bis auf weiteres, die Begrenzungen der Range (110,4 JPY auf der Oberseite bzw. 109,0 JPY auf der Unterseite) im Auge zu behalten. Weitere wichtige Bereiche liegen auf der Oberseite bei 111,0 JPY und 111,6 JPY, auf der Unterseite hingegen bei 108,4 JPY und 108 JPY.“

Der US-Dollar ging gestärkt aus der Septembersitzung des FOMC (Federal Open Market Committee) der US-Notenbank hervor. Der Greenback treibt in diesen Tagen nicht nur den Japanischen Yen vor sich her. Ein ganz ähnliches Bild bietet sich derzeit gegen den Euro oder aber auch gegen das Britische Pfund.

Der obere 3-Jahres-Chart auf Tagesbasis offenbart die überaus spannende Konstellation bei USD/JPY. Mit dem Ausbruch über die (ehemalige) Widerstandszone 111,0 JPY / 111,6 JPY klopft der Greenback geradewegs an den nächsten eminent wichtigen Widerstandsbereich von 112+ JPY.

In den vergangenen Jahren stand die Zone um 112 JPY ein ums andere Mal im Fokus des Handelsgeschehens. Ein erfolgreicher Ausbruch des US-Dollar über die 112 JPY könnte richtungsweisenden Charakter haben. In diesem Fall würde sich dem Greenback weiteres Aufwärtspotential eröffnen. Die Bewegung könnte sich dann bis in den Bereich von 114 JPY ausdehnen. Rücksetzer sind jedoch mit einzukalkulieren. Etwaige Schwächeanfälle sollten idealerweise auf 111 JPY begrenzt bleiben. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.