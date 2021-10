Circle Medical, ein Unternehmen von WELL, startet seinen Betrieb im Bundesstaat New York, steigert seinen Umsatz um 346 % auf über 20 Mio. US-Dollar im Jahresvergleich und will bis Ende des Jahres in 46 Staaten vertreten sein

- Circle Medical, ein im Silicon Valley ansässiges Unternehmen, das sich mehrheitlich im Besitz von WELL befindet, gibt bekannt, dass es nun auch im US-Bundesstaat New York präsent ist und bis Ende 2021 in 46 Staaten vertreten sein will.

- Die aktuelle Umsatzrate von Circle Medical beträgt mittlerweile über 20 Millionen USD, was einem Wachstum von 346 % im letzten Monat und einem Plus von 275 % im letzten Quartal entspricht.

- Circle Medical ist eine der ersten wirklich digitalen Primärversorgungspraxen in den Vereinigten Staaten und betreut aktiv 28.696 Patienten, was einem Wachstum von 191 % im Vergleich zum Vorjahr gleichkommt.

- Circle Medical hat mittlerweile 141 aktive Pflegeanbieter auf seiner Plattform, das ist ein Wachstum von mehr als 644 % im Vergleich zum September 2020.

Vancouver, British Columbia und San Francisco, Kalifornien – 30. September 2021 - WELL Health Technologies Corp. (TSX: WELL) (das „Unternehmen“ oder „WELL“), ein Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, mit Hilfe von Technologien zur Unterstützung von Ärzten und Patienten weltweit einen positiven Einfluss auf den Genesungserfolg im Rahmen von Therapien auszuüben, hat heute bekannt gegeben, dass die Firma Circle Medical, an der das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung hält, im Bundesstaat New York (NY) ihren Geschäftsbetrieb aufgenommen hat. Bis Ende des Jahres will die Firma in 46 US-Bundesstaaten vertreten sein. Circle Medical ist eine der ersten wirklich digitalen Erstversorgungsplattformen in den Vereinigten Staaten und konnte seit Gründung bereits über 47.000 Patienten betreuen.

„Im Namen des WELL-Teams möchten wir Circle Medical in New York herzlich willkommen heißen und sind vom Rekordwachstum des Unternehmens begeistert“, sagt Hamed Shahbazi, CEO und Gründer von WELL. „Während andere episodisch orientierte Telemedizin-Anbieter ein geringeres Wachstum verzeichnen, gewinnt das einzigartige Modell der virtuellen Primärversorgung von Circle Medical richtig an Dynamik. Circle Medical erzielt mit seinem nahtlosen Onboarding-Verfahren für Ärzte weiterhin enorme Fortschritte. Gegenwärtig werden 78 weitere aktive Leistungserbringer in die umfassenden Anwendungen und Technologien der medizinischen Grundversorgung eingegliedert, wodurch Circle Medical die Mehrheit der US-Bevölkerung medizinisch versorgen kann.“