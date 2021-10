Kupfer könnte dieses Jahr den höchsten Durchschnittspreis überhaupt erreichen.

Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage sei bei Kupfer sehr eng, selbst wenn der Markt mit Unsicherheiten um den chinesischen Immobilienmarkt und einer globale Energieverknappung zu kämpfen habe, erklärte der Experte, der in der Vergangenheit auch CEO bei Codelco, dem führenden Kupferproduzenten weltweit, und Antofagasta war. Der Kupferpreis konnte das Allzeithoch im Mai nicht halten, werde aber diese Jahre vermutlich nicht mehr wesentlich weiter fallen, so Hernandez.

Auch langfristig ist der Ausblick für Kupfer günstig, da es in der „grünen Revolution“ hin zu sauberer Energie und einem saubereren Transportwesen eine große Rolle spielen wird. Allerdings werden auch einige neue Minen in Produktion gehen, zum Beispiel in Peru oder in der Demokratischen Republik Kongo, was das Angebot steigen lassen wird. Das, so Hernandez, deute auf sinkende Kupferpreise im kommenden Jahr und 2023 hin. Der Experte sieht allerdings bei 3,50 USD pro Pfund einen Boden.

Er erwartet auch bis Ende des Jahres keine größeren Überraschungen mehr. In den nächsten Jahren rechnet Hernandez mit einem weiter „engen“ Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Seiner Ansicht nach sollte der Kupferpreis nicht außergewöhnlich hoch liegen, die Langfristprognosen aber übertreffen.

Das sind gute Aussichten nicht nur für die Kupferproduzenten, sondern auch für jene Gesellschaften, die in diesen illustren Kreis aufsteigen wollen bzw. auf der Jagd nach dem roten Metall sind. Dazu gehören auch einige spannende Unternehmen aus dem GOLDINVEST-Universum wie Element 29 Resources (WKN A2QKKG) mit seinen Projekten in Peru, von denen eines noch dieses Jahr eine erste Ressource ausweisen können sollte. Ebenfalls sehr interessant und unserer Ansicht nach aussichtsreich ist Granite Creek Copper (WKN A2PFE0). Die Gesellschaft erkundet und entwickelt das fortgeschrittene Kupferprojekt Carmacks im Yukon und will im ersten Quartal 2022, wenn alles glatt geht, sowohl eine neue Ressourcenschätzung als auch eine erste Wirtschaftlichkeitsbewertung (PEA) vorlegen. Wir werden an diesen und anderen vielversprechenden Kupfer-Juniors auf jeden Fall dranbleiben.

