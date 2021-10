Wattens (ots) - Wesentliche Weichenstellungen sind abgeschlossen, um eine

zeitgemäße Konzernstruktur und Führung zu ermöglichen



In den vergangenen Monaten wurde intensiv an einer weitreichenden Reform der

rechtlichen Struktur und Unternehmensführung gearbeitet. Der Familie Swarovski

ist es gemeinsam gelungen, diese erfolgreich umzusetzen und damit eine neue Ära

des Unternehmens zu ermöglichen.



Die strukturelle Neuausrichtung von Swarovski schreitet planmäßig voran und wird

in den kommenden Monaten weiter Gestalt annehmen. Der laufende

Transformationsprozess sieht unter anderem die konsequente Trennung der

Kontroll- und Führungsrollen im Familienunternehmen vor. Daher ziehen sich

Robert Buchbauer (CEO) und Mathias Margreiter (CFO) im Oktober aus der

operativen Geschäftsführung zurück, werden die Zukunft des Unternehmens aber

weiterhin als Verwaltungsräte mitgestalten.







qualifizierte, unabhängige Persönlichkeiten als Mitglieder in den verschiedenen

Organen ein weiteres Schlüsselelement der Strukturreform. Damit wird auch eine

Möglichkeit zur familienunabhängigen Führung des Unternehmens möglich. Demnach

wird künftig eine externe, unabhängige und professionelle Geschäftsleitung

eingesetzt, der Verwaltungsrat neu konstituiert und um unabhängige Mitglieder

erweitert. Die Familieninteressen werden in der neu etablierten Familienholding

gebündelt.



Die Eigentümerfamilien erwarten sich durch die Hereinnahme neuer Expertise

frische Impulse für die Weiterführung der nachhaltigen Neuausrichtung des

Unternehmens. Der neu konstituierte Verwaltungsrat wird den bereits

eingeleiteten Prozess für die Neubesetzung der CEO- und CFO-Rollen vorantreiben.

Dieser soll in aller Sorgfalt, aber so schnell wie möglich abgeschlossen werden.

In der anstehenden Übergangsphase werden die beiden Rollen intern mit

Mitgliedern des bestehenden Führungsteams besetzt. Diese werden die

eingeschlagene Strategie und damit die Repositionierung der Marke Swarovski im

erschwinglichen Luxussegment weiterfortführen.



Die Eigentümerfamilien stehen zu ihrer Verantwortung gegenüber dem Unternehmen,

dem Standort Wattens und den Mitarbeitern und sind überzeugt, mit dem

eingeschlagenen Weg die Rückkehr zu einem profitablen und wachsenden Unternehmen

eingeleitet zu haben. Essentiell dabei sind folgende Schlüsselelemente:



1) Die verbesserte Fähigkeit, die Unternehmen der Swarovski Gruppe weltweit

einheitlich nach Best-Practice-Standards zu führen.



2) Die konsequente Trennung von Kontroll- und Führungsaufgaben.



3) Die Professionalisierung der verschiedenen Gremien, wozu auch die Öffnung der

Familienholding und der Konzerngesellschaften der Swarovski Gruppe für

qualifizierte familienfremde Mitglieder gehört, und damit der Übergang zu einer

familienunabhängigen Unternehmensführung.



